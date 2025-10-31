為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏縣扶植人聲樂團有成 台灣盃／世界盃阿卡貝拉大賽創佳績

    2025/10/31 07:56 記者羅欣貞／屏東報導
    「排灣貝拉青少年人聲樂團」在台灣盃及世界盃現代阿卡貝拉大賽勇奪佳績。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府扶植的阿卡貝拉人聲樂團有成，「排灣貝拉青少年人聲樂團」、「T.K.T停看聽」等兩樂團，在2025台灣國際重唱藝術節「台灣盃／世界盃現代阿卡貝拉大賽」表現搶眼，排灣貝拉青少年人聲樂團勇奪台灣盃青年組金牌第三名、世界盃銀牌；T.K.T停看聽拿下台灣盃社會組銀牌獎。

    台灣合唱音樂中心所舉辦的台灣國際重唱藝術節，匯聚國內菁英與世界高手，不但是亞太地區最具指標性的國際重唱藝術節，也是每年秋天台灣最盛大的現代阿卡貝拉節慶。今年阿卡貝拉大賽10月25日、26日於台北舉行，屏東縣阿卡貝拉人聲樂團再創佳績。

    排灣貝拉青少年人聲樂團創新傳統古謠，以天籟之聲及絕佳默契在台灣盃現代阿卡貝拉大賽獲金牌第三名、最佳舞台呈現獎，並以《老人飲酒歌與一想到你呀》拿下最佳本土語言歌曲獎三項大獎，更唱進世界盃與來自世界各地優秀的阿卡貝拉團隊同台較勁，勇奪青年組銀牌。同時也受日本茨城縣大引高校邀請，明年2月將赴日本進行學校音樂交流，讓屏東藝文軟實力走向國際。

    「T.K.T停看聽」團員由熱愛音樂的大學生及社會人士組成，今年首度參賽社會組嶄露頭角，獲得銀牌佳績。

    屏東縣府文化處表示，「屏東阿卡貝拉培訓計畫」今年邁入第15年，透過公開徵選、培訓，並到各地交流演出，讓更多人聽見屏東阿卡貝拉的魅力。11月29日於恆春文化中心劇場館舉辦「2025阿卡貝拉音樂劇－勝利食堂三部曲」，透過阿卡貝拉樂團的多層次展現屏東眷村故事。

    「T.K.T停看聽」拿下台灣盃現代阿卡貝拉大賽社會組銀牌獎。（屏東縣政府提供）

