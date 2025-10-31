盼今年基捷動工 新北市府擬11月招標

基隆捷運規劃與新北市捷運汐東線、台北市捷運民生線串聯，其中汐東線主體工程已經開工。（新北市捷運局提供）

基隆捷運規劃與新北市捷運汐東線、台北市捷運民生線串聯，可一車往返台北南港與大稻埕、新北汐止與基隆。新北市議員張錦豪表示，樂見市府喊出11月招標，希望汐東線2032年完工通車後，基隆捷運可在翌年接棒通車。市長侯友宜、捷運工程局長李政安說，盼今年動工，工程經費需中央核定後才能招標，市府擬採保留決標進行，同步進行部分先期工程，先導公車已大致規劃妥適，動工前就可佈局。

針對施工部分，張錦豪提醒市府率先做好地下管線與地質調查，以免開工發生突發狀況，且汐止本就容易塞車，汐東線、基捷工程交通維持計劃要妥適規劃降低衝擊。

請繼續往下閱讀...

侯友宜、李政安表示，因工程經費需中央核定後才能招標，市府盼今年動工，已提前製作招標文件，預計用保留決標進行，同步準備部分先期工程，若主體工程經費中央未核定，也可先做先期工程；另汐東線在基本設計時，地下管線已完成調查。

張錦豪問，基捷八堵機廠用地如取得延宕，是否影響通車時程？基捷、汐東線設轉乘機制，機電系統應設立共軌技術整合平台，他也關心汐東線汐止到台北市端的都市計畫變更狀況。

李政安說，機廠用地已有63％同意開發或協議價購，用地看來較無問題，主要是修正計劃需中央核定才能推動工程；機電系統採一車到底，汐東線招標時已將其他2線納入，目前基隆捷運正進行後續擴充議價，待議價完成保留決標、工程經費通過後即可推動；都計變更部分，汐東線新北市段於內政部都委會審議中，民生線由台北推動辦理。

張錦豪強調，相關捷運建設地方期待已久，他在地方廣為宣傳這次建設「玩真的」，也拜託地方忍耐交通黑暗期，市府一定要做好交維，並滿足民眾「如期通車」的期盼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法