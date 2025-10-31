為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    盼今年基捷動工 新北市府擬11月招標

    2025/10/31 07:45 記者黃子暘／新北報導
    基隆捷運規劃與新北市捷運汐東線、台北市捷運民生線串聯，其中汐東線主體工程已經開工。（新北市捷運局提供）

    基隆捷運規劃與新北市捷運汐東線、台北市捷運民生線串聯，其中汐東線主體工程已經開工。（新北市捷運局提供）

    基隆捷運規劃與新北市捷運汐東線、台北市捷運民生線串聯，可一車往返台北南港與大稻埕、新北汐止與基隆。新北市議員張錦豪表示，樂見市府喊出11月招標，希望汐東線2032年完工通車後，基隆捷運可在翌年接棒通車。市長侯友宜、捷運工程局長李政安說，盼今年動工，工程經費需中央核定後才能招標，市府擬採保留決標進行，同步進行部分先期工程，先導公車已大致規劃妥適，動工前就可佈局。

    針對施工部分，張錦豪提醒市府率先做好地下管線與地質調查，以免開工發生突發狀況，且汐止本就容易塞車，汐東線、基捷工程交通維持計劃要妥適規劃降低衝擊。

    侯友宜、李政安表示，因工程經費需中央核定後才能招標，市府盼今年動工，已提前製作招標文件，預計用保留決標進行，同步準備部分先期工程，若主體工程經費中央未核定，也可先做先期工程；另汐東線在基本設計時，地下管線已完成調查。

    張錦豪問，基捷八堵機廠用地如取得延宕，是否影響通車時程？基捷、汐東線設轉乘機制，機電系統應設立共軌技術整合平台，他也關心汐東線汐止到台北市端的都市計畫變更狀況。

    李政安說，機廠用地已有63％同意開發或協議價購，用地看來較無問題，主要是修正計劃需中央核定才能推動工程；機電系統採一車到底，汐東線招標時已將其他2線納入，目前基隆捷運正進行後續擴充議價，待議價完成保留決標、工程經費通過後即可推動；都計變更部分，汐東線新北市段於內政部都委會審議中，民生線由台北推動辦理。

    張錦豪強調，相關捷運建設地方期待已久，他在地方廣為宣傳這次建設「玩真的」，也拜託地方忍耐交通黑暗期，市府一定要做好交維，並滿足民眾「如期通車」的期盼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播