    生活

    台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口

    2025/10/31 07:25 記者張軒哲／台中報導
    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情。（記者張軒哲攝）

    梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情。（記者張軒哲攝）

    台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他臉書最新一篇貼文指出，養豬場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中港、梧棲漁港漁工或移工，可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走，這是一個追查線索。

    紀又銘此次並未介入養豬場診斷過程，卻受到波及，他在臉書屢屢發文感嘆，經此事件情義已盡，明年起不會再跟畜牧場簽特約獸醫師，台中市動保處也不必再來拜託他跟農戶簽約。

    他最新貼文指出，「病毒不會天上掉下來！查了那麼多天，人仰馬翻的團隊看了都不忍心！梧棲民眾有人知道清潔隊廚餘的來源除了一般廚餘之外，是否有台中港、梧棲漁港漁工或移工會丟棄食物的廚餘桶？因為他們沒下船沒入境，卻可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走。另外，10/1至10/22這段期間是否有人發現其他非這畜牧場的廚餘車輛在梧棲路上？可釐清有無污染破口。民氣可用，找出來源，防堵才能收效！大家想一下。您的功勞可能會名留青史！有任何訊息盡快1999市民通報。」

