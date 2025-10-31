中市梧棲偏遠民眾有福了 小黃公車「黃20路」明起增加5處停靠站點

小黃公車黃20路11月起調整行駛動線。（市府提供）

小黃公車照顧偏遠民眾乘坐大眾運輸系統的權益，台中市交通局明天（11月1日）起優化小黃公車「黃20路」行駛動線，新增「南簡朱南宮」、「福德（德順宮）」、「梧棲國小（文化路）」、「梧棲三民好宅」、「梧南國小」等5處停靠站點，服務範圍延伸至梧棲區南簡里及福德里，讓居民便利往返童綜合醫院、光田醫院及沙鹿火車站，日常通勤、就醫與採買更加無縫接軌。

黃20路梧棲沙鹿線自2022年10月3日上路以來，連結梧棲與沙鹿地區的重要路線，此次路線優化係因應地方反映年長者往返醫療院所及車站不便，在辦理會勘研議後，新路線於11月起深入公車難以到達的區里，提供更貼近生活需求的彈性運輸服務。

交通局長葉昭甫表示，小黃公車深入社區、陪伴居民，是許多偏鄉地區民眾通勤、就醫與通學的可靠夥伴。目前全市共有26條路線，服務涵蓋22個行政區，從山城到海線、從農村到社區，都能看到小黃公車的身影。民眾滿意度更高達95%，足見小黃公車深獲地方信賴與肯定。

交通局今年5月起已完成黃3、黃10、黃17、黃21及黃24等5條路線調整，提升行駛效率與搭乘便利性；除了10月1日配合地方採買與生活需求，調整黃7路舊正象鼻線班次發車時間，11月1日起黃20路再度優化交通能量，進一步完善海線地區公共運輸網絡。

