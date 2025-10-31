10/31 各報重點新聞一覽

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平昨在南韓釜山會談，宣布在多項議題達成共識。（美聯社）

川習會 沒談台灣 達多項共識 貿易休戰一年

美國總統川普三十日在南韓釜山與中國國家主席習近平舉行六年來首度面對面會談，歷時一小時四十分，雙方宣布在多項議題達成共識，包括貿易休戰一年，但全程未提及台灣。川普會後啟程返國，在專機上表示，此次會談成果豐碩，若以零到十分評價，他會給「十二分」。

鼓吹武統、喊話懲獨 華碩中配員工除籍

筆電大廠華碩今年三月被爆工會「染紅」，中配員工錢麗成立解放軍粉專鼓吹「武統」，指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」，粉專還發表「懲治台獨」言論。陸委會昨證實，今年八月廿五日已請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍。

政院刑法修正 嚴懲故意殺人、兒虐致死 判刑逾10年者 不得假釋

行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。換句話說，立法院三讀立法後，若犯下上述重罪及獲判無期徒刑確定，將終身監禁。

川習會未提台灣 美同意降關稅、大陸稀土管制延後

美國總統川普卅日在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行六年來首次面對面會談，美國同意降低關稅，大陸延後一年實施稀土出口管制，雙方貿易緊張關係明顯緩和。被問及兩人是否談到台灣議題，川普說「沒談到」。中方會後發布通稿，也並未提及「台灣問題」。

中止33年 川普重啟美核試…川習會前突宣布

就在南韓釜山舉行「川習會」前夕，美國總統川普突在自創社媒真實社群發文，他已指示立即重啟美國已中止達卅三年的核試。

川習會未提台灣 輸美關稅降至47％

美國總統川普與中國國家主席習近平30日上午在韓國釜山金海機場舉行峰會。川普會後表示，中方承諾恢復採購美國大豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易，美方則會把20％「芬太尼關稅」減半，使中國輸美商品的整體關稅降至47％。對於備受關注的台灣問題，川普表示「完全未提」，他另透露將在明年4月訪中。

禁運宰、禁廚餘相關補貼 11億拍板

國內出現非洲豬瘟案例，全台如臨大敵。為強化邊境管理，衛福部與農業部研議，無論入境旅客來自何處，手提行李均須檢查。政府實施豬隻禁宰禁運15天，至11月6日中午解除，行政院30日拍板11億元經費，對豬產業鏈提供補貼，最快11月3日起接受申請。

華碩女員工、中國籍配偶錢麗，成立解放軍粉專鼓吹「武統」，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨證實，已請移民署廢止錢女的台灣身份和戶籍。（資料照）

行政院會昨天通過刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，增訂故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾十年者，不適用假釋規定。（記者鍾麗華攝）

