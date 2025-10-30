為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    不忍小貓再被輾！彰化小姊妹不顧遲到幫貓咪善後 學校記功表揚

    2025/10/30 23:40 記者陳冠備／彰化報導
    謝姓姊妹鼓起勇氣將貓咪移開，可是早餐袋太小，一度抓不起貓屍。（民眾提供）

    二林工商電子科學生謝沂鈞（右2）、謝岫融（左2）姊妹，不顧上課快遲到，幫路殺貓咪善後，學校得知記功表揚。（二林工商提供）

    〔記者陳冠備／彰化報導〕「姊姊，我不想看到小貓咪被車子輾斃。」國立二林工商電子科學生謝沂鈞、謝岫融姊妹，今（30日）早騎車上學途中，發現一隻遭路殺的小貓躺在馬路中間，車流不斷卻無人停下，妹妹不忍牠再被輾爛，拉著姊姊折返回去，用早餐袋小心將貓屍移至路邊，過程約15分鐘，差點因此遲到。校方得知後，決定記功表揚，肯定兩人善良與勇氣，並稱這是最好的生命教育。

    兩姊妹救援的畫面被民眾拍下，貼文臉書「二林人的大小事」，短短幾分鐘吸引近700人按讚，網友留言「這才是教育的真意」、「清晨的二林因她們變得更溫暖」。

    謝岫融回憶，當時發現貓咪躺在馬路中間，可能會再被車子輾過，於是鼓起勇氣將貓咪移開，可是早餐袋太小，一度抓不起貓屍，幸好有其他民眾上前幫忙，提供更大的袋子與紙箱，才順利將貓移至路邊。兩姊妹原打算下課後再來處理，沒想到有其他愛心民眾已先協助善後，「這是一件大家一起完成的善舉，二林人真的很有愛心。」

    二林工商表示，謝姓姊妹平時品學兼優，更曾獲總統教育獎肯定，這次主動為路殺貓善後，展現學校推動品格與生命教育的成果。「善良不是口號，而是一種自然流露的態度」，校方期盼藉此事件，讓更多學生學習尊重生命。

    學生母親透露，兩姊妹從小就喜愛動物，過去也曾救援被棄養的小貓，假日還會隨她從事公益、關懷獨居長者。這次看到她們能主動幫助小生命，讓她感到欣慰，「孩子真的長大了」。

    兩姊妹救援的畫面被民眾拍下，貼文臉書「二林人的大小事」，短短幾分鐘吸引近700人按讚。（翻攝臉書二林人的大小事）

