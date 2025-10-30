推廣台灣好行 屏東大鵬灣40份綠遊好禮等你抽

台灣好行新裝獲得好評，圖為大鵬灣琉球線。（記者陳彥廷攝）

為倡導低碳永續旅遊，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）推出「大鵬灣綠遊集章GO」的趣味集章活動，邀請遊客搭乘台灣好行等以友善環境的方式暢遊大鵬灣，並可入住低碳旅宿，在旅行中以行動守護地球，到11月16日的活動期間完成指定任務即可參加抽獎，包含住宿券共計有40份「綠遊好禮」。

鵬管處表示，此波活動鎖定搭乘台灣好行大鵬灣琉球線的旅客，先於高鐵左營站或是東琉線碼頭服務亭即可索取實體集章卡，至活動合作店家完成環保行動、綠色消費任務可獲得點數，集滿三點於卡片背面填妥資料後投入大鵬灣遊客中心或東琉線碼頭站候車亭的摸彩箱就能參加抽獎。

鵬管處這次的「綠遊獎」最大獎為「綠遊好宿獎」，將抽出緩慢大鵬灣及遇見‧秘境旅宿住宿券各1名，「綠遊好玩獎」則有輕量環保鈦杯6名、編織漁網包6名、超萌帆布包6名、味益食品一口鮪魚鬆蛋捲5名、華珍食品王馬御印福袋煎餅5名，也有與地方信仰民俗結合的屏東縣王船文化館門票10名。

鵬管處指出，主要是以搭乘台灣好行大鵬灣琉球線為主，旅客到配合的綠色消費店家消費，至於環保行動則是攜帶環保筷、環保杯等等，透過「搭乘綠色運具、環保行動、綠色消費」為核心，將在地旅遊與環境永續結合，鼓勵旅客以更友善環境的方式感受大鵬灣國家風景區的美，不僅讓民眾體驗交通運輸的便利，也能在旅遊過程中增添樂趣，相關活動辦法可至鵬管處官方粉絲專頁查詢。

