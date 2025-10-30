為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖12/5起高雄遶境3天 商圈推「平安券」拚經濟

    2025/10/30 22:51 記者陳文嬋／高雄報導

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕白沙屯媽祖將於12月5日南下高雄遶境3天，民政局推動「大廟經濟」，攜手經發局、岡山商圈，首推「平安券」拚經濟，民眾追隨媽祖參拜，感受宗教文化盛事，商圈消費享受優惠，促進地方觀光經濟。

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖二度南下鳳山區與五甲媽祖「雙媽會」創造30萬人潮，在廣大信徒敲碗爭取下，12月5至7日將再度南下高雄，5日將首度攜手紅毛港朝天宮媽祖遶境前鎮區打頭陣，6、7日將與岡山壽天宮媽祖、鳳山五甲龍成宮媽祖、旗山天后宮媽祖，4大天后合體上演「高雄三山媽祖會」，遶境岡山區賜福平安，盛況可期。

    民政局發揮創意，考量岡山區遶境路線人口密集度，以及商圈分布等地域特性，結合經發局、岡山商圈推出「平安券」，消息才剛曝光，吸引在地店家爭取合作，已有30家報名，陸續增加擴大參與，期盼媽祖保佑平安外，帶來人潮促進經濟，帶動地方觀光發展。

    民政局也邀集警察局等單位，召開跨局處協調會議，將加強活動宣傳、交通疏導、停車空間媒合、環境維護及醫療支援等，進行整體規劃與分工，全力協助與支援地方，藉由媽祖信仰的凝聚力，讓宗教文化能量轉化為觀光與商業動能，推動岡山區經濟發展，建立宗教文化與城市共榮的新典範，展現高雄宗教與文化並進的城市特色。

