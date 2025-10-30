提油救火？卓揆前腳才走 中市晚間又爆覆土出包摻雜石頭被退貨

江肇國爆中市晚間又發生廚餘掩埋的覆土出包，摻雜石頭被退貨。（圖：擷自江肇國臉書）

台中爆非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今再視察台中市文山垃圾掩埋場廚餘掩埋，責成環境部加強與地方合作儘速改善。不料，卓榮泰前腳才走，台中市議員江肇國晚間10點驚爆台中市府又出包，運來不合規定的土壤，不能用來覆蓋廚餘，於是這些臨時被叫來的包商們又被請回了！

江肇國指出，卓揆下午視察文山掩埋場，台中市長盧秀燕現場承諾要「加強」覆土，市府連夜動員建設局養工處調派各區隊的包商載土進文山場覆土，結果包商載來的土摻雜大量石頭土塊，根本不能用，環保局坦承土不符合規定，將包商請回。江痛批，急就章偷渡不合規土壤。

卓榮泰下午視察台中市文山掩埋場改善傾倒廚餘情況，肯定和一開始的髒亂不一樣，但也責成環境部加強與地方環保單位合作，適時提供資源與技術上的協助，妥善維護環境清潔，並儘速改善台中文山、霧峰及后里等3處不合規定的垃圾掩埋場，務求達到中央要求的標準，成為合法合規的場地。

不過，江肇國晚間再曝，下午盧秀燕在現場承諾要「加強」覆土，卓榮泰前腳才走，晚上市府立刻動員建設局養工處連夜調派各區隊的包商載土進文山場覆土，結果被爆包商載來的土摻雜石頭土塊，根本不能用，被質疑後，環保局也坦承土不符合規定，不能用來覆蓋廚餘，於是這些臨時被叫來的包商們「又被請回了」。

江肇國指出，這是第幾次烏龍了，他喊話台中市政府公開回答，到底是哪一位市府高官下令，叫建設局養工處去提油救火？甚至未來台中市環保局提供覆土所用的土壤，是否真的足夠按照中央標準「每50公分廚餘，覆蓋30公分的土」；萬一又發生土不夠，沒辦法遵照中央標準，會不會又聽高層指令，偷偷使用建設局的非合規土壤。

江肇國感嘆，台中市府現在真的亂成一團，樣樣出包，沒一天能讓人放心。

