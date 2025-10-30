為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘去化爆亂象 環境部：疫情期做堆肥、生質能源、焚化掩埋

    2025/10/30 22:29 記者蔡淑媛／台中報導
    環境部環管署副署長林左祥指出，環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」，希望廚餘妥善去化，疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源外，量能不足就焚化及掩埋處理。（記者蔡淑媛攝）

    環境部環管署副署長林左祥指出，環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」，希望廚餘妥善去化，疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源外，量能不足就焚化及掩埋處理。（記者蔡淑媛攝）

    台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，釀台灣防疫破口，22日起全國全面禁止廚餘餵豬，引發廚餘亂象。環境部環管署副署長林左祥指出，環境部成立「廚餘去化中央前進協調所」，希望廚餘妥善去化，疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源，量能不足就焚化及掩埋處理。

    林左祥表示，廚餘妥善去化有短期與中長期工作，短期為疫情期間，廚餘做堆肥、生質能源外，量能不足就焚化及掩埋處理；中長期將廚餘朝生質能源、堆肥處理，包括黑水虻等。

    林左祥說，廚餘去化中央前進協調所每天邀請各縣市政府開會，請專家學者研商後續廚餘去化問題，有共識短期及中長期的解決之道。

    針對廚餘養豬場的查核，林左祥指出，扣除案例場，全台共有434場廚餘養豬場，目前已經完成的稽查場數有384家、達成率88%，會要求地方環保局在週六前完成剩下的12%，截至目前並沒有發現養豬場有違規使用廚餘的情況。

    台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，釀台灣防疫破口，22日起全國全面禁止廚餘餵豬，引發廚餘亂象。（資料照，何文海議員提供）

    台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，釀台灣防疫破口，22日起全國全面禁止廚餘餵豬，引發廚餘亂象。（資料照，何文海議員提供）

    台中市開放12處掩埋場倒廚餘，連日來形成「燕圾湖」、「廚餘湖」。（資料照，江河樹議員提供）

    台中市開放12處掩埋場倒廚餘，連日來形成「燕圾湖」、「廚餘湖」。（資料照，江河樹議員提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播