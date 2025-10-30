金門災害防衛韌性戰力大增 村里長、村里幹部防災士完訓率86％

防災士培訓除二日課程須全程參與，還要通過學科及術科測驗，才能取得防災士資格。（金門縣政府提供）

金門縣政府說，為提升社會災害防衛韌性，28日及29日首次舉辦「村（里）長及村（里）幹事防災士培訓專班」，39名學員全部過關，取得防災士資格。縣府說，總計全縣已具備防災士認證合格的村里長及村里幹事共54名，完訓比率已達86％。

縣府說，這次防災士專班培訓對象，是未取得防災士證書的村里長及村里幹事，課程有防災士職責、災害經驗與災害特性、社區防災工作運作及個人與居家防護措施等，讓第一線民政幹部了解「自助、互助、協作」的重要性，由分組進行村里防災計畫實作，建構及評估村里防災計畫的運作性及可行性。

請繼續往下閱讀...

實作課程由消防局具EMTP資格者擔任教官，執行基礎急救訓練、急救措施實作，例如簡易包紮、傷患搬運、異物哽塞處理（哈姆立克法）及心肺復甦術（CPR）與自動體外電擊去顫器（AED）操作，讓學員學習有效的操作技巧。

縣府指出，金門村里長及村里幹事共63名，此次培訓39人取得證書，加上其他單位培訓，全縣具備防災士資格的村里長及村里幹事有54名，另有9人未取得證書，完訓比率已達86％。

縣府民政處長許慧婷說，接連的颱風與豪雨凸顯「基層防災量能」的重要；防災士培訓除2日課程須全程參與，還要通過學科及術科測驗，才能取得防災士資格；村里長及村里幹事取得證書，不僅能提升自我防災知識與技能，更有助平日或災害發生時，發揮守望相助的積極功能，增加全社會的災害防衛韌性。

防災士培訓除了2天課程須全程參與，還要通過學科及術科測驗，才能取得防災士資格，與會學員都十分投入。（金門縣政府提供）

金門縣政府舉辦村里長及村里幹事防災士培訓專班，這波39名學全部過關。（金門縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法