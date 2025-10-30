為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    第26座！高雄正義公園滯洪池 下個月完工啟用

    2025/10/30 21:53 記者陳文嬋／高雄報導
    正義滯洪池打造多條步道。（記者陳文嬋攝）

    正義滯洪池打造多條步道。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局為改善三民、鳳山區交界一帶淹水問題，投入經費1450萬元，改造正義公園降挖滯洪池，以大榕樹營造景觀，增設步道、溜滑梯、體健設施，將於下月完工啟用，成為高雄第26座滯洪池，適合全家一起休閒遊憩。

    正義公園位於九如、澄清、正義路口，近年來因氣候異常、強降雨頻傳，降雨量經常超出排水系統負荷，造成公園周邊道路發生積淹水情形。

    水利局為改善三民、鳳山區交界一帶淹水問題，投入經費1450萬元，將現有正義公園土地，向下降挖深度2公尺，改造為滯洪池公園，總滯洪量8千噸，兼具防洪與休憩功能，自前年7月開工，將於下月完工啟用。

    水利局表示，園區保留大榕樹營造地景，整體樹木經專業評估後，保留健康樹木重新配置，其餘樹木移植至其他場域，並依地形、地貌，打造多條步道，增加綠蔭空間，提升整體綠化品質。

    水利局也保留外圍步道及節點廣場，內部以1.5公尺寬步道進行串聯，規劃步道長度215公尺，穿越整座滯洪池公園，方便民眾跑步使用。

    此外，深池區利用閘門控管滯洪，遊憩區增設溜滑梯與體健設施，方便親子一同玩樂，池底也結合草坪，營造休憩空間，提供親子同樂與全民運動的友善環境，提升居住生活品質。

    正義滯洪池下個月完工啟用。（記者陳文嬋攝）

    正義滯洪池下個月完工啟用。（記者陳文嬋攝）

    正義滯洪池以大榕樹營造景觀。（記者陳文嬋攝）

    正義滯洪池以大榕樹營造景觀。（記者陳文嬋攝）

    正義滯洪池設有體健設施，親子將可一起同樂。（記者陳文嬋攝）

    正義滯洪池設有體健設施，親子將可一起同樂。（記者陳文嬋攝）

