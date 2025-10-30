東北季風增強週五又要下雨 日夜溫差大出門記得帶外套

明天清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，花東地區亦有零星短暫陣雨，出門記得帶傘。（資料照）

氣象署指出，週五鋒面通過及東北季風增強，今天晚上至明天清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，花東地區亦有零星短暫陣雨，北台灣整天氣溫約21至26度，其他地區低溫22至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免著涼。

中央氣象署預報，明天白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，北台灣整天氣溫約21至26度，其他地區低溫22至24度，高溫27至32度。離島天氣則是：澎湖23至25度，金門22至26度，馬祖20至23度。

天氣風險公司指出，週五受到東北季風再度南下影響，在清晨到上午期間微弱鋒面偏北掠過，因此苗栗以北會先有局部短暫陣雨影響，後續白天期間東北季風接著持續南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會。中南部地區天氣仍相對穩定，晴到多雲，山區午後同樣可能會有局部短暫陣雨。

​

週末期間東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區，東半部至恆春半島地區會比較容易受到水氣影響，西半部地區大致維持晴到多雲天氣，山區附近仍要注意午後陣雨影響。氣溫型態則與最近幾天東北季風影響時沒有太大差異，早晚低溫普遍仍是在19到21度，白天高溫同樣在南北之間差異很大，北部約22到24度，中南部30到32度。

紫外線指數方面，全台皆為中到高量級。

空品部分，31日鋒面通過及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，迎風面擴散條件轉好，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明日北台灣整天氣溫約21至26度，其他地區低溫22至24度，高溫27至32度。（擷取自中央氣象署網站）

明天紫外線指數方面，全台皆為中到高量級。（擷取自中央氣象署網站）

明天空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法