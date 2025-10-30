禁運禁宰衝擊業者生計 卓榮泰：經濟部、農業部會推補助方案

非洲豬瘟衝擊產業，行政院長卓榮泰說，已要求經濟部、農業部擬定對一級產業相關人員的補助方案，提出後立刻實施。（記者蔡淑媛攝）

台中爆發非洲豬瘟，行政院長卓榮泰再度到前進應變所視導，對於活豬禁運、禁宰及廚餘養豬衝擊相關產業一級生產鏈，已經造成生計損害，卓揆說，已要求經濟部、農業部擬定對一級產業相關人員的補助方案，提出後立刻實施，包括飼料改變、清運油資等津貼，到養豬場、屠宰場、肉攤的生的困難，政府都有想到，希望業界稍可寬心。

卓榮泰說，目前實施「禁運、禁宰、禁用廚餘養豬」措施，對養豬產業一級生產鏈造成實質生計影響，今天上午農業部與經濟部已在行政院會針對一級生產鏈從業人員及業者提出輔導補助措施，將協助從業人員及業者度過難關，補助項目包括在禁用廚餘期間（10/23-11/6），對廚餘養豬場進行飼料差額補助，以及該場協助清運至環境部指定場所之油資補助，同時對養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤、異地批次母豬場及疫情獎勵通報等提供相關補助。

為增進防疫量能，基龍米克斯生物公司、台灣賽默飛世爾共同捐贈1000劑非洲豬瘟快速檢測試劑，可加快檢驗流程、檢驗，卓揆也勉勵國人「再堅持一段時間！」防疫第一階段15天作戰，後續如果達到條件解封，將針對市場價格平穩，做下階段的工作準備，一步步推進。

捐贈儀式透過立法委員黃秀芳引薦促成，1000劑非洲豬瘟快速檢測試劑，可縮短快篩時間，由6小時縮短成3小時，一個試管也能篩檢10頭豬隻檢體，卓榮泰說，隨著檢驗量能持續提升，如何在短時間內完成檢疫工作，確保最終疫調資料精確無誤，這對第一線防疫同仁是最重要的一項挑戰。

前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍會中則說，15天的嚴密監控已經過了一半，目前除台中市案例場外，全國豬場都是沒有異常，但前進應變所會盡全力，進行防治工作，希望把案例鎖在台中；關於民間團體捐贈的快速檢測試劑，經過世界動物組織（WOAH）和歐盟認證，一般來說，做PCR檢測要做很多樣品，需要較長時間且容易產生誤差，然而該試劑一個管子可以做10個樣本，對於快速檢驗、減少誤差非常有幫助，由於案例場位於台中，後續該試劑也會優先提供中興大學使用，其他全國6個初篩實驗室有需要，也會來支援。

卓榮泰今天再度到前進應變所視導，行政院秘書長張惇涵、政委陳時中都到場，台中市長盧秀燕也陪同，不過盧秀燕未發言。卓榮泰致詞後，與立委何欣純、黃秀芳、蔡其昌、楊瓊瓔一行人見證非洲豬瘟快篩試劑捐贈儀式。

卓榮泰見證企業共同捐贈1000劑的非洲豬瘟快速檢測試劑。（記者蔡淑媛攝）

前進應變所指揮官、農業部次長杜文珍說，15天的嚴密監控已經過了一半，目前除台中市案例場，全國豬場都沒有異常，全力防疫把案例鎖在台中。（記者蔡淑媛攝）

