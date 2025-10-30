金門大學攜手唯一「官窯」陶瓷廠 實體+IG展出「青花纏枝新想像」

金門縣陶瓷廠廠長林蔚尚（右一）向副縣長李文良（右二）及金大校長陳建民（右三）、圖書館長顏郁芳（右四）說明展品的特色。（記者吳正庭攝）

金門大學結合「官窯」金門縣陶瓷廠今天在金大圖書館舉辦「青花纏枝新想像」陶藝展，即日起到明年2月23日在「陶藝與手工藝閱讀專區」展出，傳承一甲子的傳統工藝，透過創新思維與年輕世代對話，讓更多人了解金門陶瓷藝術。

金門陶瓷廠建於1963年，是公營事業單位，也是全國唯一官窯；上任1年的廠長林蔚尚認為，陶瓷廠不能一直做金酒公司的代工廠，因應時代變遷的契機，希望為廠內匠師提供一個嶄新的創作方向，讓廠內產品由過去的「商品化」朝「藝術化」挑戰。

金大校長陳建民引用印度詩人泰戈爾所說，「上帝在創造中找到自我」，肯定陶瓷廠匠師的創造能量永無止境，當他們用自己的生命創造作品產生的價值，也就是留給世人的文化遺產。

金門縣副縣長李文良說，這是金門大學校慶系列活動之一，相信以這樣具有美感的展覽作為校慶開場，也會為校慶帶來美的感受。

金門陶瓷廠說，青花纏枝新想像陶藝展是以「傳統中的創新」為策展主軸，由陶瓷廠課長陳泓光率洪壽森、董玉玲、唐立成、張惠芳、王玉麟、楊正宇、盧雨涵、張博淳8位藝師，利用拉坏、捏塑、刻繪與釉彩等技法，將傳統青花紋飾賦予新生命，以青花纏枝的經典紋飾重現金門島嶼風景與人文情懷。

金大圖書館館長顏郁芳說，「國立金門大學圖書館」的instagram 上可以看到「青花纏枝新想像」所有作品，有中、英文說明，並附音樂。

金門大學與金門縣陶瓷廠攜手，舉辦「青花纏枝新想像」陶藝展。（記者吳正庭攝）

「青花纏枝新想像」中呈現金門陶瓷廠的青花瓷傳統工藝。（記者吳正庭攝）

「青花纏枝新想像」中的作品「黃金水獺」。（記者吳正庭攝）

「青花纏枝新想像」中的作品「獸陶」。（記者吳正庭攝）

「青花纏枝新想像」中的作品「內外」。（記者吳正庭攝）

