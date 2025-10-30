為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    文化部補助嘉市文資災損修復 李遠現勘史蹟資料館

    2025/10/30 21:01 記者林宜樟／嘉義報導
    丹娜絲颱風造成嘉義縣市文化資產受損，文化部補助經費進行修繕，文化部長李遠（前左）今天下午到嘉義市定古蹟史蹟資料館現勘。（嘉義市政府提供）

    丹娜絲颱風造成嘉義縣市文化資產受損，文化部補助經費進行修繕，文化部長李遠（前左）今天下午到嘉義市定古蹟史蹟資料館現勘。（嘉義市政府提供）

    丹娜絲颱風造成嘉義縣市文化資產受損，文化部補助經費進行修繕，文化部長李遠今天下午到嘉義市定古蹟史蹟資料館現勘時表示，希望透過補助並媒合更多中央各部會資源，協助嘉義市後續復原。

    史蹟資料館今年7月受到丹娜絲颱風重創，休館20天，損失將近百萬元，李遠由嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等陪同勘查；他表示，位於嘉義公園內的嘉義市古蹟資料館與公園結合，充滿綠意，是他見過保存最完整的神社，將媒合更多資源協助嘉義市復原。

    市府文化局說明，文化部「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」已核定3案（含嘉義舊監獄）共計771.4萬元，其中「嘉義市史蹟資料館」修復經費218.5萬元。

    黃敏惠說，風災造成市定古蹟史蹟資料館入口牌樓、屋頂、石燈籠、木棧道等多處受損，感謝文化部核定補助經費協助受損古蹟修復，透過「文化資產災害防救平台」掌握災情；市府將持續提出計畫，期望為嘉義的文化資產建立更長遠的保存與維護機制。她也向李遠爭取活化嘉義文化產業創意園區，希望中央能與地方攜手，為地方文化保存挹注更多活力。

    市府文化局表示，史蹟資料館因風災受損，文化部已在27日發函核定史蹟館的修復經費218.5萬元，加速推動災後文化資產的復原與重建工作。

    嘉義市長黃敏惠（中）與李遠瞭解史蹟資料館狀況。（嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（中）與李遠瞭解史蹟資料館狀況。（嘉義市政府提供）

    立委王美惠（左2）陪同文化部長李遠（中）視察嘉義市文化資產受損狀況。（嘉義市政府提供）

    立委王美惠（左2）陪同文化部長李遠（中）視察嘉義市文化資產受損狀況。（嘉義市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播