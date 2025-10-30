文化部補助嘉市文資災損修復 李遠現勘史蹟資料館

丹娜絲颱風造成嘉義縣市文化資產受損，文化部補助經費進行修繕，文化部長李遠（前左）今天下午到嘉義市定古蹟史蹟資料館現勘。（嘉義市政府提供）

丹娜絲颱風造成嘉義縣市文化資產受損，文化部補助經費進行修繕，文化部長李遠今天下午到嘉義市定古蹟史蹟資料館現勘時表示，希望透過補助並媒合更多中央各部會資源，協助嘉義市後續復原。

史蹟資料館今年7月受到丹娜絲颱風重創，休館20天，損失將近百萬元，李遠由嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等陪同勘查；他表示，位於嘉義公園內的嘉義市古蹟資料館與公園結合，充滿綠意，是他見過保存最完整的神社，將媒合更多資源協助嘉義市復原。

市府文化局說明，文化部「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」已核定3案（含嘉義舊監獄）共計771.4萬元，其中「嘉義市史蹟資料館」修復經費218.5萬元。

黃敏惠說，風災造成市定古蹟史蹟資料館入口牌樓、屋頂、石燈籠、木棧道等多處受損，感謝文化部核定補助經費協助受損古蹟修復，透過「文化資產災害防救平台」掌握災情；市府將持續提出計畫，期望為嘉義的文化資產建立更長遠的保存與維護機制。她也向李遠爭取活化嘉義文化產業創意園區，希望中央能與地方攜手，為地方文化保存挹注更多活力。

市府文化局表示，史蹟資料館因風災受損，文化部已在27日發函核定史蹟館的修復經費218.5萬元，加速推動災後文化資產的復原與重建工作。

嘉義市長黃敏惠（中）與李遠瞭解史蹟資料館狀況。（嘉義市政府提供）

立委王美惠（左2）陪同文化部長李遠（中）視察嘉義市文化資產受損狀況。（嘉義市政府提供）

