    首頁 > 生活

    新竹市東大路地層下陷、民宅傾斜！挖地下室釀禍 33住戶急安置

    2025/10/30 20:55 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市東大路4段民間工地開挖地下室，造成路面地層下陷及民宅傾斜。（新竹市政府提供）

    新竹市東大路4段民間工地開挖地下室，造成路面地層下陷及民宅傾斜。（新竹市政府提供）

    新竹市北區東大路四段113巷民間工地開挖地下室，基地旁道路今天傍晚地層下陷，周邊巷弄50年透天厝民宅傾斜，市府獲報後到場會勘，緊急安置21戶（2戶空戶）等33人，已指示工地立即停工，明天會請建築師公會就災後鄰房建築物逕行評估。

    市府指出，東大路4段民間工地旁道路地層凹陷，建案正進行地下室開挖作業，預計蓋地下3層及地上15層的大樓，開挖造成路面地層下陷，讓附近巷道內透天厝出現裂縫與傾斜情形，有的住戶從家中跑出來，嚇到腿軟，還以為房子要塌了。

    代理市長邱臣遠與市府各局處會勘，已要求施工單位立即停工，啟動調查，釐清路面凹陷及民宅鄰損等事故原因，同時通知消防局、警察局、社會處及民政處成立災害應變小組，目前該區有21戶，其中2戶為空戶，共19戶、33名住戶受影響。現場評估需撤離，其中27人需接受安置，由社會處安排入住2家合作旅館，都發處也會同警察單位拉設警戒線封鎖現場，設置管制站留守，協助製作災戶清冊。

    都發處說，已請都發處建管科、建築師及技師公會聯合會勘，對距離工地開發側深度2倍範圍內的建築物（近東大路4段109、111、113、115、117巷共5條巷弄）列為警戒範圍。明天請建築師公會就災後鄰房建築物逕行評估，且需提出改善及應對計畫，報經主管機關會勘後，才能復工。

    新竹市府人員到場了解災情，緊急疏散安置33人。（新竹市政府提供）

    新竹市府人員到場了解災情，緊急疏散安置33人。（新竹市政府提供）

    新竹市東大路4段層下陷、民宅傾斜，現場拉起封鎖線。（新竹市政府提供）

    新竹市東大路4段層下陷、民宅傾斜，現場拉起封鎖線。（新竹市政府提供）

