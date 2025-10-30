為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    田中馬11/8-9登場 任賢齊率宇宙人、鼓鼓、白安……返鄉開唱

    2025/10/30 21:21 記者顏宏駿／彰化報導
    田中馬主辦單位舉行賽前記者會，現場氣氛熱烈。（記者顏宏駿攝）

    2025台灣米倉田中馬拉松將於11月8日、9日接力登場，今年以「任賢齊率同門師弟妹回鄉開唱 × 全球首例路跑社會效益認證」為主軸，不僅延續熱情與感動，更將這場小鎮馬拉松推向國際舞台。賽前記者會率先公布「520心田中音樂節」卡司陣容，田中之子、亞洲天王任賢齊睽違14年回鄉開唱，宇宙人、鼓鼓呂思緯、白安、小魏魏嘉瑩、Pallas 帕拉斯等人氣卡司接力登台，另特邀請齊哥好友九孔熱情主持共襄盛舉，迎來田中專屬的音樂運動嘉年華。

    今天主辦單位舉行賽前記者會，大會總幹事鄭宗政表示，田中馬今年第四度啟動賽事碳盤查，全面落實碳足跡管理，以行動履行對家鄉土地的永續承諾。他特別感謝所有鄉親志工長期的配合，也感謝永續贊助夥伴，包括富邦金控的Run For Green™計畫、泰山贊助的TW環保完賽水、允強實業對體育教育的支持、在地品牌HillFoot贊助「無襪感」完賽襪、以及亞細亞國際紙業專為大會設計的無淋膜紙杯。

    賽事亦持續推動雲端跑活動，今年跑滿里程即可線上參與綠色行動：富邦金控將為跑滿40公里的跑者種下一棵樹；同時實體賽結合Volvo、PGO與Moovo公共自行車，打造全方位低碳移動環境，共同實現「運動淨零、生活轉型」的綠色願景。

    任賢齊將領軍演出。（台灣米倉田中馬拉松提供）

