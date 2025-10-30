為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台積電也在學！陳世雄：黑水虻產業化解決台灣廚餘問題

    2025/10/30 20:18 記者陳冠備／彰化報導
    黑水虻成蟲。（記者陳冠備攝）

    黑水虻幼蟲富含蛋白質，可作為雞、魚等高經濟動物飼料；其排泄的「虻糞」富含有機質，是絕佳的植物肥料。（記者陳冠備攝）

    前明道大學校長陳世雄表示，黑水虻能快速消化廚餘，並轉化為高價值飼料與肥料，若能普及推動，將有效解決台灣廚餘問題。（記者陳冠備攝）

    〔記者陳冠備／彰化報導〕台中傳出非洲豬瘟疫情，引發國人恐慌，「廚餘養豬」模式也面臨考驗，每日產生的巨量廚餘該何去何從，成為台灣迫切的環境難題。前明道大學校長陳世雄投身黑水虻養殖逾12年，他強調，黑水虻循環經濟正是解決廚餘問題最聰明、最環保的出路，連台積電都在學，若能普及推廣，台灣廚餘問題可望迎刃而解。

    陳世雄表示，據農委會畜產試驗所統計，一隻黑水虻一生約能消耗2至3公斤的農業廢棄物或廚餘，從蟲卵到可被利用的五齡幼蟲僅需18天，生物量成長超過40倍，但成蟲變飼料只剩約2至3公克，而且牠們不會成為病媒，能乾淨、高效地將廚餘轉化為高價值產物。

    陳世雄指出，黑水虻幼蟲含有超過40%的優質蛋白質，可取代魚粉與骨粉，作為雞、魚等高經濟動物的飼料，既能保護魚類過度捕撈的海洋危機，也避免狂牛病風險。此外，黑水虻消化後排出的「虻糞」，富含有機質，是絕佳的植物肥料，完美達到經濟循環模式，真正實現「化廢為寶」。

    他也批評台中市廚餘處理方式「太混了、太落伍、根本是零分」，將廚餘直接傾倒於露天坑洞，不僅產生惡臭、滋生蚊蟲，更可能污染地下水，甚至吸引野鳥、野豬前來覓食，成為疾病傳播的溫床，若能以脫水、淨化結合黑水虻處理，就能落實環保與防疫。

    陳世雄強調，非洲豬瘟危機正是推動黑水虻產業化的契機，將廚餘轉為飼料，既能解決去化問題，也能創造新產業價值，讓廚餘重新變成資源，「這才是真正的環保永續」。

    「黑水虻養殖門檻不高，且產業潛力巨大」陳世雄透露，台積電即因員工餐廳廚餘處理問題影響企業社會責任（CSR）評比，主動前來學習黑水虻養殖技術；2019年，馬來西亞雪蘭莪州政府考察後，也已透過民間農場大力推廣，將此技術應用於提升燕窩產業價值，雙方至今保持密切交流。

    陳世雄表示，黑水虻從蟲卵到五齡幼蟲僅需18天，生物量成長超過40倍，但成蟲變飼料只剩約2至3公克，能高效轉化廚餘為資源。（記者陳冠備攝）

    黑水虻幼蟲富含蛋白質，可作為雞、魚等高經濟動物飼料。（記者陳冠備攝）

