    生活

    環境部成立廚餘去化中央前進協調所 主要協調3大事項

    2025/10/30 20:01 記者黃宜靜／台北報導
    環境部宣布成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明日起，每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。（資料照）

    環境部宣布成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明日起，每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。（資料照）

    為即時掌握各地廚餘處理施執行情形，環境部成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組／廚餘去化中央前進協調所」，明（31）日起，每日邀集各縣市政府召開會議，主要協助台中市解決廚餘去化問題；各縣市廚餘清運、妥善去化處理的管制；以及廚餘蒸煮管理、廚餘去化規劃與協調等，確保廚餘能安全、快速且妥善地處理。

    環境部宣布在環境管理署成立「非洲豬瘟防疫應變中心廚餘處理組廚餘去化中央前進協調所」，明（31）日起，每日邀集各縣市政府召開會議，統籌各部會與地方政府溝通協調，整合全國廚餘去化能量。

    環境部環管署署長顏旭明說明，廚餘去化中央前進協調所主要協助台中市解決廚餘去化問題，並針對各縣市廚餘清運、去化管道是否依照指引進行監督，同時也藉此彙整各縣市去化狀況，若未來出現去化量能不足時，將進行溝通協調，如建議其他去化方式、或者是其他縣市提出經驗參考等方式，確保禁止廚餘養豬期間，廚餘能安全、快速且妥善地處理，兼顧防疫與環境安全。

    顏旭明續指，雖然目前未有地方政府反映量能不足的問題，不過每天的廚餘產生量、處理量可能會有變動，因此也能透過會議即時掌握，一有問題便能即時處理、協調或指導，同時在會議決議中，會將未妥善處理的縣市列管關注，待改善後解列，甚至必要時，環管署也會派員督察、協助。

    環境部表示，民眾現行廚餘分類與收集方式不變，由清潔隊及再利用檢核合格業者協助清運，將廚餘送往環保機關指定地點，避免流用。短期緊急應變以肥料化、能源化等再利用方式為優先，並輔以焚化及掩埋妥善處理；中長期將推動肥料化、能源化及其他再利用方式（如黑水虻處理），促進循環經濟與綠能永續發展。

    環境部統計，目前廚餘再利用設施量能為每日1620公噸，足夠處理家戶廚餘（1384公噸／日）；倘再增加處理事業廚餘（731公噸／日），則廚餘再利用設施量能不足（495 公噸／日），可輔以焚化、掩埋方式妥善處理。

