    首頁 > 生活

    非洲豬瘟中央補助出爐 宜蘭擬加碼減免代宰、管理費

    2025/10/30 19:25 記者王峻祺／宜蘭報導
    中央補助傳統豬肉攤販每攤3萬元損失，宜蘭縣府研議加碼措施。（記者王峻祺攝）

    中央補助傳統豬肉攤販每攤3萬元損失，宜蘭縣府研議加碼措施。（記者王峻祺攝）

    行政院今天通過並公布非洲豬瘟相關產業鏈補助方案，宜蘭縣議會今天下午開議，縣府進行非洲豬瘟專案報告，多名議員當場要求縣府加碼因應。對此，縣府會後受訪回應，擬朝免、減收代宰費及管理費方向研議。

    宜蘭縣肉品市場目前針對屠宰每頭豬，收取225元代宰費；每拍賣成交1頭豬的管理費，依照成交價2%計算，每頭約收300元，由承銷商及豬農各付一半。

    宜蘭縣府農業處表示，針對議員提出縣內補貼措施，以不重複中央補助方案為原則，將加強對各補助項目的力道，未來針對代宰費、管理費，將朝向免收或減收處理，實際金額還再估算中，由縣府支應。

    農業處指出，傳統肉攤暫停營業，中央補貼每攤3萬元收入損失，若非補助租金，宜蘭縣可以考慮補助肉攤租金，不過截至晚間7點，還在與供銷雙方及各單位開會商討，待後續補助方案確定，會盡速對外公布。

    因應全國毛豬禁運及禁宰措施，農業部今天提出相關補助及補貼方案。養豬農民部分，針對延遲上市豬隻補貼飼料費用，每頭可獲810元，廚餘養豬飼料差額每頭300元。

    毛豬承銷人在停業期間，可申請每人1.5萬元補助；肉品市場補貼租金收入損失，每場最高20萬元；屠宰場在停宰期間，補貼人事與勞務損失，每頭280元；傳統肉攤暫停營業，則補貼每攤3萬元收入損失。

