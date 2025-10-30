連2波東北季風溼涼到下週四 週末菲律賓、關島旁估有低壓發展

今晚起鋒面和東北季風報到。（取自氣象署官網）

連二波東北季風溼涼到下週四！中央氣象署預報，今晚起東北季風加上鋒面報到，北部又轉溼涼天氣，且接連有兩波東北季風接力，北部又要迎來一整週的壞天氣。氣象署也預測，週末在菲律賓東方海面和關島附近又有低壓發展，很可能變成熱帶性低氣壓。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天（31日）受到鋒面通過及東北季風增強，清晨基隆北海岸及北部地區有局部短暫陣雨，白天起基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，但鋒面很快會通過，接下來東北季風會持續影響多日。

劉沛滕說，今晚起報到的東北季風是第一階段，會持續到下週一（11月3日），基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區都是局部短暫雨的天氣；下週二（11月4日）東北季風雖然減弱了，但水氣仍多，北部和東部的溼溼涼涼狀況變化不大。

「下週三又一波東北季風增強，這就是第二階段」，劉沛滕說，屆時北部、東北部及東部地區仍是局部短暫雨的天氣，預計也會持續數日，但中南部地區則不太被影響。

氣溫部分，劉沛滕指出，受到東北季風影響，北台灣低溫約20度到22度，局部地區更可能降到「1字頭」的19度；而中南部低溫在22度到23度之間，部分中部地區也可能接近20度。

劉沛滕也指出，近期也有可能有熱帶擾動機率，按統計，11月仍可能有2到3個颱風，加上目前海溫滿足夠，早一點可能在本週六（11月1日）起，菲律賓東方海面和關島附近海面會有低壓發展，不確定何時變熱低壓，但若生成會是在較低的緯度。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

