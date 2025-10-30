高雄行動質譜車進駐燕巢果菜市場 農產快篩守護食安

高雄行動質譜車進駐燕巢果菜市場，提供農產快篩，守護食安防線。（市府提供）

高雄市為強化果菜批發市場農產品抽樣檢驗精準度，農業局今將「質譜宅急便」行動質譜車，進駐燕巢果菜批發市場為期2週，提供農產品快檢服務，守護高雄食品安全。

農業局攜手農糧署與國立嘉義大學，將「質譜宅急便」行動質譜車巡迴快篩服務，導入燕巢果菜批發市場，為期2週每週三至五，提供現場快檢服務，除了抽驗燕巢在地芭樂，大社果菜批發市場也參與蔬果送檢。

農糧署提出「農作物質譜快檢計畫」，供貨農民每年可享3次免費快檢服務，推動「先檢驗、後銷售」模式，南區分署高雄辦事處主任陳士成鼓勵各果菜批發市場加入計畫，檢驗不合格農產品，將輔導農民正確安全用藥，確保農產品檢驗合格後才上市，提升消費者信賴度。

燕巢區農會總幹事吳俊昌表示，行動質譜車讓農友與供應商就近送驗果品，市場原已進行例行生化抽樣檢驗，結合質譜快檢技術，提升檢驗精準度，檢驗不合格農產品，可由植物醫師現場提供安全用藥與改進建議，提升農民用藥觀念。

大社區農會總幹事謝清標指出，行動質譜車進駐果菜市場，能即時篩檢，提前攔截不合格農產品，強化市場食安防線。

農業局長姚志旺說，行動質譜車導入果菜市場，不僅補強傳統生化檢驗，更即時篩檢、精準攔截與追溯源頭，搭配植物醫師輔導機制，協助農民掌握安全採收期與合理用藥觀念，呼籲農友多加利用免費送驗機會，提前掌握農藥殘留狀況，讓高雄農產「食得安心、買得放心」。

