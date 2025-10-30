關注空污與健康關聯 環境部與衛福部開展相關研究

環境部長彭啓明表示，環境部與衛福部合作共同開展空氣品質與健康關聯研究，希望能明確了解空污與健康關係，解析空氣污染物成分與癌症發生關聯，針對保護國人健康做出精準治理。（擷取自總統府氣候委員會直播畫面）

為進一步了解空氣污染與國人健康關聯，環境部長彭啓明表示，環境部與衛福部合作共同開展空氣品質與健康關聯研究，希望能明確了解空污與健康關係，解析空氣污染物成分與癌症發生關聯，針對保護國人健康做出精準治理。

總統府國家氣候變遷對策委員會今天（30）召開第5次會議，由環境部長彭啓明報告「近零路徑下空氣污染改善共效益契機報告」，以及內政部政務次長董建宏報告「淨零碳建築的轉型與展望報告」。

請繼續往下閱讀...

彭啓明表示，IPCC等國際單位指出，空氣污染物與溫室氣體排放部門高度重疊，當排碳大戶減少碳排，便能減污，改善空氣品質，因此想進一步探討減碳與國人健康間的關聯。

如何具體執行空氣品質改善？彭啓明表示，環境部今年首次發表空氣品質政策白皮書，透過好空氣許願池收集民意發現，民眾最關心交通污染，其次依序為工業、民生生活逸散污染，將相關意見彙集再與專家討論共同擬訂，以促進全民永續健康、持續改善污染、淨零排放及運用新科技4大面向出發，宣示2035年PM2.5標準年均值要降至8微克。

彭啓明表示，根據2021年委託專家學者研究顯示，台灣PM2.5來源境內影響為53％，其中交通影響大於工業，不過他也強調，從工業區、交通上，到生活上的烹飪、燒香等小型污染源排放都會影響到健康。

彭啓明說，在過去8年來，我國PM2.5濃度持續下降，但肺癌發生率卻持續上升，可能與篩檢計畫增強、診斷工具進步等有關，但仍有許多影響因子仍不清楚，因此環境部與衛福部合作共同探討空氣品質與健康關聯研究，並於10月17日首次召開會議，希望能明確了解空污與健康關係，解析空氣污染物成分與癌症發生關聯，針對保護國人健康做出精準治理。

彭啓明續指，至於PM0.1管理上，歐盟已發布相關指引，未來我國將逐步跟著歐盟腳步設置PM0.1監測站，守護國人健康。

彭啓明表示，為維護校園空氣品質，日前環境部與教育部、經濟部、國科會等聯手啟動「兒少校園空品防護網」，首先重點關注鄰近校園的22個工業區啟動空污體檢，再增設校園空品維護區限制高污染車輛進入，並建構校園通報警示，輔導落實校內污染源控管。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法