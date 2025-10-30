高雄萬聖節大南瓜明晚點燈 週六派對遊行小心「鬼出沒」

高雄萬聖節巨型大南瓜燈光秀，明晚7點在衛武營戶外廣場點燈。 （高雄市教育局提供）

明（31）日就是萬聖節，高雄市將於10月31日至11月2日在衛武營戶外廣場舉辦萬聖節活動，22公尺高的巨型南瓜燈光秀將於明晚7點正式啟動，週六晚則有搞怪派對遊行，將由六福村墓碑鎮團隊領軍嚇人。

高雄市教育局指出，今年的大南瓜燈光秀為360度展演全景，以立體投影技術與動態光束營造出沉浸式視覺饗宴，隨著音樂律動，搭配霧氣、閃爍與漸層色彩變化，呈現宛如置身童話中的魔法夜晚，明日起11月2日，每晚7點至9點，每半小時展演。

請繼續往下閱讀...

2025高雄萬聖節除了延續去年超人氣的「大南瓜」話題，同時擴大規模結合在地學校與市民參與，規劃萬聖節市集、創意裝扮遊行、氛圍佈置與主題攤位等，邀請民眾一同變裝參與。

此外，11月1日晚上7點將有派對遊行活動，今年邀請六福村墓碑鎮團隊領軍，打造最吸睛的「搞怪行軍隊伍」，活動期間現場也有YOYO家族、紙風車劇團演出。現場並結合觀光局「野生活」活動，有文青風與神秘鬼怪風兩大主題、超過百攤市集可遊逛。

除了大南瓜，現場也有萬聖節打卡裝置供民眾搞怪取景。（高雄市教育局提供）

