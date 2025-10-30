台師大新校長遴選 現任副校長宋曜廷出線

台灣師範大學完成第15任校長遴選，現任副校長宋曜廷當選，明年2月22日就任。（台灣師範大學提供）

台灣師範大學第15任校長遴選結果出爐，由現任副校長宋曜廷出線，明年2月22日上任。宋曜廷在治校理念中提及「三個奠基（空間、人才、福祉）、五個躍升（學術、科技整合、產學、師道、貢獻）」作為未來發展策略藍圖，他獲選後說，將以熱忱與經驗帶領全校師生，協力啟動新世代。

台師大第15任校長遴選委員會今日召開第5次會議，邀請候選人依序進行治校理念詢答，由召集人佛光山教團系統大學總校長楊朝祥主持，經出席委員無記名投票表決，現任副校長、教育心理與輔導學系講座教授宋曜廷獲過半數同意當選新任校長，學校將報請教育部聘任。

宋曜廷是台師大心輔系博士，歷任心測中心主任、研發長、邁向頂尖大學計畫辦公室執行長，曾任財團法人國民教育測驗與評量中心主任，並榮獲教育部第64屆學術獎、國科會傑出特約研究員、國科會3次傑出研究獎、吳大猷研究獎，研究成果在心理計量、可讀性研究、中文的自然語言處理等領域，在全球論文和競賽均領先或名列前茅。

宋曜廷指出，學校正面臨幾項內外部的挑戰，包括少子化帶來的教育需求和價值觀變遷、AI與科技浪潮對人文社會學科的衝擊、校內資源競逐壓力、社會影響力待凸顯等。進而再提出「奠基．躍升．新師大」的治校理念。

具體作為上，宋曜廷提到，將透過優化校園與教學空間，如透過募款或BOT，改建學一舍校區大樓；比照歐美及日本，創設「文理共榮書院」，推動「文理融合學士」，推動跨域學習2.0版；建立教師與職員支持體系，如教師延退制度彈性化。另也主張「人文社會為本、科技技術為用」，以校務研究強化精準招生與課程設計，並以機器人產業整合校園相關能量、推動AI倫理與治理中心和推動AI融入教學與研究。

此外，為培養兼具創造力與問題解決能力的跨域人才，宋曜廷也提出「一院一產業聚落」、「一系一產業連結」，希望透過設置產業實習導師、暑期有薪產業實習課程等措施，縮短學生就業落差、強化產學接軌。還將整合校園及周邊人文藝術據點，打造兼具歷史與美感的「新文藝復興大道」，結合進修推廣學院營運，也提升師生生活舒適度。

