北市自行車道「寫一行字」超矛盾 外國人看傻：我家鄉不會這樣

台北市部分自行車道寫著「行人優先」標語，引起外國網友疑惑。自行車道示意圖。（取自GoogleMap）

一名國外網友日前發文，並貼出一張在台北某處人行道拍下的自行車道照片，只見車道上面寫著「行人優先」，讓他忍不住問「這不是自相矛盾嗎？」文章PO出後立刻引發兩派網友爭論。一派認為有總比沒有好；另一派則同意原 PO ，認為相當奇怪，更有人表示這在歐洲自己的國家絕對不會發生。

原 PO 日前在 Reddit 發文，並PO出照片表示「為什麼台北人行道上的自行車道會標示行人優先？」他也質疑，既然自行車道仍然是為行人保留的，那麼在人行道上劃自行車道的意義何在？「這豈不是自相矛盾嗎？」

請繼續往下閱讀...

文章 PO 出後，立刻引發網友討論。一派認為，行人永遠有優先通行權，並留言表示：「我認為這是為了提醒騎車人，行人仍然擁有優先通行權，所以請注意避讓行人。理想情況下，應該設置專門的自行車道，但這總比沒有好」、「騎車人避讓行人比行人避讓騎車人容易許多」。

也有大量網友同意原 PO，留言表示：「完全同意。自行車道少得可憐，所以我搞不懂為什麼自行車道不跟人行道分開」、「如果行人根本不在乎自行車道，明明可以走在非自行車道上，卻偏偏在自行車道上散步，那就很令人沮喪了」、「敷衍了事的措施。自行車道的設立靠的是油漆和運氣，而不是真正意義上的專用自行車道。」

還有網友分享自己國家狀況，表示：「在阿姆斯特丹，行人絕對不應該佔用自行車道，因為這非常危險。行人經常突然變換車道，幾乎不給騎車人任何反應時間。」

原 PO 也在留言中批評表示，他覺得問題在於市政府的官僚根本不懂如何建造合適的交通基礎建設。他們設定路標的首要任務是避免政府惹上官司，而不是消除大家的困惑。這只是用一種奇怪且自相矛盾的方式來標示「注意行人」這個簡單的概念。

一名國外網友日前發文，並貼出一張在台北某處人行道拍下的自行車道照片，只見車道上面寫著「行人優先」，讓他忍不住問「這不是自相矛盾嗎？」（取自Reddit）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法