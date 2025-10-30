內政部推「近零碳建築減碳旗艦計畫」 公有新建建築物拚明年達標

總統賴清德今天主持第5次國家氣候變遷對策委員會，內政部次董建宏以「近零碳建築的轉型與展望」為題進行專案報告。（總統府提供）

總統賴清德今天主持第5次國家氣候變遷對策委員會，內政部次長董建宏以「近零碳建築的轉型與展望」為題專案報告，宣布啟動「近零碳建築減碳旗艦計畫」，聚焦擴大建築能效、老宅延壽及社會住宅以及綠領人才培育三大主軸，目標明年提前達成2030年公有新建建築物近零碳的目標，打造具韌性的「零碳台灣」。

董建宏指出，根據2024年統計，台灣溫室氣體總排放量為259.866百萬公噸CO₂e（二氧化碳當量），其中，住商部門佔21.51％，僅次於能源與製造業的重要排放來源。為此，內政部與經濟部共同提出住商部門減碳行動方案，預計2030年住商排放量降至37.331百萬公噸CO₂e，住宅部門則須降至18.675百萬公噸，預期減碳達10.07百萬公噸CO₂e。

董建宏說，內政部提出三大「近零碳建築減碳旗艦計畫」，第一項為「擴大建築能效」，預計每年可減碳4.7百萬公噸，將推動公有與民間既有建築能效改善，要求各級政府自下而上盤點並升級建築能源效率；同時推動新建建築設置太陽光電法制化，並協助易孤立地區建構能源韌性系統，確保災時可維持民生、消防等基本電力。此外，也將鼓勵設置立面太陽能光電板，透過彩繪塗層設計，兼顧美觀與環境友善。

董建宏指出，第二項為「老宅延壽及社會住宅」，預估每年可減碳2.003百萬公噸，透過「老宅延壽計畫」與「國土安全韌性特別預算」3年50億元經費，將推動500棟4至6層集合住宅及透天老宅延壽工程，根據內政部估算，延壽取代拆除重建可減碳6至7成，同時兼顧社會住宅興辦與城市更新效益。

董建宏提及，第三項為「綠領人才培育」，目標每年培訓3,600人，內政部將與環境部、教育部合作成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推動大專院校開設「近零碳建築」課程，為未來綠色轉型培養專業人才。

