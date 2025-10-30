高齡友善不老社區 台南六甲林鳳社區學習成果活力滿滿

台南六甲林鳳社區長者千歲樂團以自製樂器帶來演奏表演。（公所提供）

台南市六甲區林鳳社區今天（30日）在林鳳營禾作社舉辦「林鳳漁響稻寶樂」成果展，為六甲「阮社區」福利社區化服務方案畫下圓滿句點。林鳳社區不但展現長者的創意手作成果，也有千歲樂團表演，現場氣氛溫馨熱鬧。

林鳳社區理事長吳文榮表示，林鳳長者千歲樂團以自製樂器帶來演奏表演，他們使用的鼓、沙鈴與響板皆由回收的奶粉罐、啤酒罐與瓶蓋製成，展現環保再利用與創意融合的精神。長輩們表演神情專注，臉上洋溢著笑容，透過音樂交流與表演活動，豐富了長者的退休生活，體現「活到老、學到老」的精神。

活動中也安排社區以六甲特產台灣鯛自製的「鯛魚水餃」品嘗體驗，獲得與會來賓好評。現場還展示由社區總幹事羅金珠策劃的「米皂禮盒」，以台灣為造型並結合多色米粒，造型別致、寓意豐富，成為成果展的亮點之一，也有植物染、稻草編展示，呈現社區學習課程多元、活潑。

六甲區長陳啓榮對社區長者的活力滿滿，笑稱遇到「詐騙集團」，不少年近80但看起來就像18歲，他表示，林鳳社區推動市府社區福利化及高齡友善服務，透過「阮社區」計畫鼓勵長者走出家門參與社區事務，不僅提升自我成就感，也促進跨世代交流，感受社區自助、互助的溫暖力量，期許林鳳社區將「樂齡、共好、永續」的精神繼續延續下去，帶動其它社區參與，營造充滿歡樂的優質不老社區。

台南六甲林鳳社區民眾回收奶粉罐、啤酒罐自製敲擊樂器帶來表演。（公所提供）

植物染。（公所提供）

台灣造型有五種顏色的米皂。（公所提供）

