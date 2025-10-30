手搖飲品牌推新款「小王秘蜜粿果綠」！網：反應超神速

「拾汣茶屋」今（30）日突發推出新品「小王秘蜜粿果綠」，名稱明顯影射「小王王子與粿粿」的八卦事件。（圖翻攝自「拾汣茶屋」臉書）

中信兄弟啦啦隊前成員粿粿「江瑋琳」與老公范姜彥豐的婚變風波延燒全台，男星「王子」邱勝翊被指介入婚姻後雖已道歉，但輿論仍沸騰不止。手搖飲品牌「拾汣茶屋」趁勢出招，今（30）日突發推出新品「小王秘蜜粿果綠」，名稱明顯影射「小王王子與粿粿」的八卦事件，引發熱議。

拾汣茶屋過去就以緊貼時事的創意命名聞名，曾推出「張家檸檬綠」、「清茶珍淑薈」等話題飲品，每次都成功掀起網路討論。這回再度以「婚變梗」為靈感，推出限定飲品「小王秘蜜粿果綠」，標榜「粉粿×椰果」配料組合，海報上大剌剌寫著「裸王的祕密」，並搭配Q版情侶插畫，暗諷意味十足。

拾汣茶屋表示，限定隱藏版「小王秘蜜粿果綠」售價65元，預計今晚6點正式開賣，並介紹，「拾汣茶屋最會亂調的員工小王精心設計」、「甜而不膩秘藏蜂蜜」、「椰果+粉粿 雙重爽Q！好吃不黏牙」、「簡直是全明星都在同一杯」。

飲品一曝光，立刻引發網友熱烈迴響，紛紛留言表示，「反應超神速」、「這新品推出也太快」、「很跟上時事喔但內容物我不喜歡」、「真的是最狂飲料店」、「真的好會找時機賺錢欸」。

