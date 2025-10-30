為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民間救難機具只幫到明天！失聯者女兒痛心哭了：只想找到爸爸媽媽

    2025/10/30 18:07 記者花孟璟／花蓮報導
    林女想到爸媽仍在土堆中找不到，忍不住哽咽，希望「那對夫妻」可以來安慰重視他們。（記者王錦義攝）

    林女想到爸媽仍在土堆中找不到，忍不住哽咽，希望「那對夫妻」可以來安慰重視他們。（記者王錦義攝）

    馬太鞍溪堰塞湖洪災後今天第38天，災區仍有5人失聯，民間重機具、怪手明天結束後就會離開，光復鄉武昌街85巷1號失蹤林姓夫妻檔的女兒心急如焚，縣府也沒有人來安慰聯絡，想起爸媽已埋在土裡這麼多天仍找不到，她忍不住流淚，「時間愈久心愈痛」，希望政府趕快有重機具接手，只想趕快找到爸爸媽媽，還有其他人的爸爸媽媽。

    FATA'AN部落及旅北青年今天衝立法院開記者會，在地村民則集結光復鄉大馬太鞍活動中心，其中，大平村武昌街85巷1號失聯的林氏夫妻在堰塞湖災害當天下午，疑似就在佛祖街的菜園工作，至今仍失聯，女兒心急如焚！林女說，她一直靠著善心人士幫忙，但等不到政府還有「那一對夫妻」，她只想要了解，政府不是有答應說要幫罹難者家屬嗎？怎麼到現在都沒有人聯絡？她只想知道爸爸媽媽到底去哪了！

    「時間拖愈長、我愈痛，你們有了解我們要的嗎」、「答應的就要做到，不是嘴巴說，不是你的父母親就不關心嗎」？林女泣訴，政府不能只是發慰問金，希望縣府、中央將心比心，要重視失聯家屬的心情，政府不能只是發發慰問金，民間大型機具到明天為止，過了明天之後機具挖掘怎麼銜接？接下來政府能幫她嗎？可以讓她和其他人都可趕快找到爸爸媽媽，大家才能安下心。

    花蓮縣政府說，災區搜救工作在中央退場後的隔天也已退出，能挖的民宅都已經挖過，目前民間團體怪手挖掘時，消防局也會提供資訊，協助排除已挖掘的區域；尚未挖掘的區域仍至少百餘公頃，災區現在的重機具及怪手主要是國土署、環境部、花蓮縣環保局的重機具進行土方去化及溝渠整理，陸續有多座高達3公尺的土堆已逐漸剷平，然而剩下區域範圍仍相當廣大，等同大海撈針，是否全面開挖還在等進一步消息。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播