民間救難機具只幫到明天！失聯者女兒痛心哭了：只想找到爸爸媽媽

林女想到爸媽仍在土堆中找不到，忍不住哽咽，希望「那對夫妻」可以來安慰重視他們。（記者王錦義攝）

馬太鞍溪堰塞湖洪災後今天第38天，災區仍有5人失聯，民間重機具、怪手明天結束後就會離開，光復鄉武昌街85巷1號失蹤林姓夫妻檔的女兒心急如焚，縣府也沒有人來安慰聯絡，想起爸媽已埋在土裡這麼多天仍找不到，她忍不住流淚，「時間愈久心愈痛」，希望政府趕快有重機具接手，只想趕快找到爸爸媽媽，還有其他人的爸爸媽媽。

FATA'AN部落及旅北青年今天衝立法院開記者會，在地村民則集結光復鄉大馬太鞍活動中心，其中，大平村武昌街85巷1號失聯的林氏夫妻在堰塞湖災害當天下午，疑似就在佛祖街的菜園工作，至今仍失聯，女兒心急如焚！林女說，她一直靠著善心人士幫忙，但等不到政府還有「那一對夫妻」，她只想要了解，政府不是有答應說要幫罹難者家屬嗎？怎麼到現在都沒有人聯絡？她只想知道爸爸媽媽到底去哪了！

「時間拖愈長、我愈痛，你們有了解我們要的嗎」、「答應的就要做到，不是嘴巴說，不是你的父母親就不關心嗎」？林女泣訴，政府不能只是發慰問金，希望縣府、中央將心比心，要重視失聯家屬的心情，政府不能只是發發慰問金，民間大型機具到明天為止，過了明天之後機具挖掘怎麼銜接？接下來政府能幫她嗎？可以讓她和其他人都可趕快找到爸爸媽媽，大家才能安下心。

花蓮縣政府說，災區搜救工作在中央退場後的隔天也已退出，能挖的民宅都已經挖過，目前民間團體怪手挖掘時，消防局也會提供資訊，協助排除已挖掘的區域；尚未挖掘的區域仍至少百餘公頃，災區現在的重機具及怪手主要是國土署、環境部、花蓮縣環保局的重機具進行土方去化及溝渠整理，陸續有多座高達3公尺的土堆已逐漸剷平，然而剩下區域範圍仍相當廣大，等同大海撈針，是否全面開挖還在等進一步消息。

