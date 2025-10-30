為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    入境旅客拒手檢 非洲豬瘟應變中心：將派專人通關處強制查驗

    2025/10/30 17:53 記者楊媛婷／台北報導
    國內爆發首例非洲豬瘟疫情，即起入境手提行李都需逐件接受X光機檢查，至於有部分自高風險疫區返國民眾，以手檢站沒法源為由拒絕，非洲豬瘟中央災害應變中心今（30日）表示將修法，會派專人跟拒手檢者到通關處強制開箱查驗，若有帶違規肉品，最高罰百萬元。

    有部分人士在社群平台分享機場拒絕手檢行李的教學，並鼓勵其他民眾效法。防檢署表示，現行法規確實缺乏強制依據，農業部長在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會說，除將修法補充法源外，也會要求所有自高風險疫區入境旅客都要配合手檢站檢查，若旅客拒絕配合，將會派專人跟隨該旅客到海關出關前，並在海關要求強制檢驗，若在該處被查到帶有違規肉品就會開罰，初犯開罰20萬元，累犯最高可罰100萬元。

    農業部長陳駿季指出，現在是疫情緊張與艱難的時刻，懇請所有旅客與民眾配合防疫措施，至於許多民眾會在跨境電商平台購買違規肉品等，數發部將盡快邀請有在國內註冊的電商業者討論方案，未來這類未經快遞的小包裹會加強攔檢。

