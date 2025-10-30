為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學校運動場地租金逾萬元引民怨 黃偉哲：學校非以營利為目的

    2025/10/30 19:10 記者蔡文居／台南報導
    南市議員朱正軒（右）質詢指出，學校運動場屬於公共資源，應應採智慧化管理、合理收費開放社區使用，避免引發民怨。市長黃偉哲（左）表示贊同。（擷取自南市議會網站）

    南市議員朱正軒（右）質詢指出，學校運動場屬於公共資源，應應採智慧化管理、合理收費開放社區使用，避免引發民怨。市長黃偉哲（左）表示贊同。（擷取自南市議會網站）

    台南市多所學校的運動場地放學時間開放社區使用，但卻出現以高額租金嚇退民眾。南市議員朱正軒今天總質詢，舉永康大橋國中為例，晚間場地租金高達1萬4000元，令許多社區民眾與在地球隊卻步。學校運動場屬於公共資源，應以學生及校隊使用為優先，其餘時段則應兼顧社區共享，不應以高額租金作為管理方便的手段，而應採智慧化管理、合理收費開放社區使用，避免引發民怨。

    市長黃偉哲強調，學校並非以營利為目的，市府會研議建立更合理的費用標準與管理模式，在兼顧安全與維護成本的前提下，讓民眾能以可負擔的方式使用校園運動設施，共創「校園共享、全民運動」的健康城市願景。

    朱正軒建議，可以建立保證金制度，借用時要繳交以擔保場地維護及清潔，市府應協助各校導入智慧化門禁與能源管理系統，例如使用手機感應或密碼進出機制，設置監視器以及非使用時段自動斷電、落鎖，既能降低人力管理負擔，也能確保安全與節能。如此不僅可提升管理效率，更能讓學校合理開放場地，鼓勵民眾運動使用。

