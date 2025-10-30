為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    遭同事冷嘲「私立生能力差」 網力挺：他們頂大畢業也只能領同薪

    2025/10/30 18:55 即時新聞／綜合報導
    近日有網友分享，自身因畢業於私校，入職後被同事「酸學歷」，讓她無奈又心寒。（示意圖）

    近日有網友分享，自身因畢業於私校，入職後被同事「酸學歷」，讓她無奈又心寒。（示意圖）

    學歷常被視為求職門票，但進了職場後，真正決定表現的往往是能力。一名女網友近日分享，自身因畢業於私校，入職後被同事「酸學歷」，讓她無奈又心寒。貼文曝光後，引起大批網友共鳴與撻伐。

    原PO在Dcard發文透露，自己畢業於私立大學商學院，進入職場後努力進修、考證照，甚至出國培訓。近期她轉職到一家半導體設備公司，同事們經常用挖苦口氣暗酸她學歷不夠好，說完又假裝打圓場：「欸，我們沒有在針對妳啦，只是開玩笑。」她當場反問「那你們說的那個人是哪個能力不行呢？」對方卻啞口無言。她感嘆，自己工作不出錯、不拖後腿，卻始終被看輕，「難道非得高學歷，才能被平等對待嗎？」

    網友看完紛紛留言鼓勵原PO，「反著想，你們畢業證書這麼卷，結果也只能跟這樣的我作同事領同薪」、「職場人千萬種，把他們的閒言閒語認真聽妳就輸了」、「你能力太好才會被嘲諷」、「學歷不等於能力，如果頂大還做不好，真的會被嘴的更難聽」。

    也有過來人分享經驗：「我私立畢業，在外商領得比台大多，台大同事還說我是『學歷無用論』最佳範例，我直接當稱讚收下。」不少人鼓勵原 PO 專注於自我成長，強調「能撐起職場的從來不是文憑，而是實力與態度」。

