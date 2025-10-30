食藥署抽驗蔬果農藥殘留 家樂福、全聯、喜互惠上榜

食藥署公布7-8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。（食藥署提供）

衛福部食藥署與地方衛生局執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，抽樣373件農產品加強監測，其中61件不符合規定，另其他市售蔬果隨機選取511件樣品，計11項不符合規定，違規品項抽樣地點包括家樂福、全聯、遠百、喜互惠等多家知名業者。

食藥署公布的農藥殘留不合格品項中，家樂福經國分公司山東白菜檢出賽速安等農藥殘留超標，供應商遭裁處3萬元，另有一名供應商提供青花菜、蘿蔔等蔬果給遠百企業與多家全聯分公司販售，檢出福賽絕、賽速安、可尼丁等農藥殘留超標，經雲林縣政府併罰4萬元。

另有多間餐飲業者的蔬果檢出農藥殘留不合格，其中肉出微笑鍋物的小白菜，檢出賽安勃超標；高雄空廚的白蘿蔔檢出可尼丁、賽速安等農藥殘留超標；霸王川菜的菜頭檢出賽速安、可尼丁等農藥殘留超標；璞園的香菜（芫荽）驗出不得檢出的草脫淨。

食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

