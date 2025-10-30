為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    食藥署抽驗蔬果農藥殘留 家樂福、全聯、喜互惠上榜

    2025/10/30 17:59 記者林志怡／台北報導
    食藥署公布7-8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。（食藥署提供）

    食藥署公布7-8月市售蔬果農產品農藥殘留監測結果。（食藥署提供）

    衛福部食藥署與地方衛生局執行「114年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫」，抽樣373件農產品加強監測，其中61件不符合規定，另其他市售蔬果隨機選取511件樣品，計11項不符合規定，違規品項抽樣地點包括家樂福、全聯、遠百、喜互惠等多家知名業者。

    食藥署公布的農藥殘留不合格品項中，家樂福經國分公司山東白菜檢出賽速安等農藥殘留超標，供應商遭裁處3萬元，另有一名供應商提供青花菜、蘿蔔等蔬果給遠百企業與多家全聯分公司販售，檢出福賽絕、賽速安、可尼丁等農藥殘留超標，經雲林縣政府併罰4萬元。

    另有多間餐飲業者的蔬果檢出農藥殘留不合格，其中肉出微笑鍋物的小白菜，檢出賽安勃超標；高雄空廚的白蘿蔔檢出可尼丁、賽速安等農藥殘留超標；霸王川菜的菜頭檢出賽速安、可尼丁等農藥殘留超標；璞園的香菜（芫荽）驗出不得檢出的草脫淨。

    食藥署提醒，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播