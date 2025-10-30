南科突發災害應變演練 納入反制無人機入侵

無人機異常入侵反制也納入演練的項目之一。（南科管理局提供）

國際接連傳出無人機入侵事件，南科管理局今（30）日下午與台南市消防局、內政部警察署保安警察第2總隊及台積電、聯電、群創、瀚宇彩晶等園區聯防組織單位，舉行地震災害緊急應變演練暨觀摩活動，除了模擬地震引發高風險化學品洩漏及人員受困等搶救過程，也納入無人機異常入侵反制演練，提升園區內各單位對突發災害的應變能力與協作效率。

演練於台灣應用材料股份有限公司南科3廠舉行，過程分為多個階段，首先由廠區自衛消防編組啟動應變程序，並逐步通報消防局及聯防組織提供支援，進行滅火與傷患救援。隨後，南科應變中心協助進行氣體偵測與災後復原工作，確保災後環境安全並恢復正常運作。演練過程亦邀請園區廠商參與觀摩，期能提升園區整體緊急應變能力。

請繼續往下閱讀...

台南市政府消防局第4大隊長蔡國保表示，防災意識已是日常生活的重要課題，「自己的財產自己保護」，希望透過一系列演練與跨部門協作，提升全體民眾與企業的火災應對及災難處理能力。

南科管理局蘇永富組長指出，防災演練每年由園區廠商依據需求輪流辦理，除了檢視現有防災機制，也強化園區緊急應變與災後復原能力，面對各類不可預見的災難，每個人都可以成為防災的第一線。

南科管理局與台南市消防局等單位舉行地震災害緊急應變演練暨觀摩。（南科管理局提供）

南科管理局與台南市消防局等單位舉行地震災害緊急應變演練暨觀摩。（南科管理局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法