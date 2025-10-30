為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵、東武鐵道友好協議十周年 「黃金列車」12月來台展出

    2025/10/30 18:20 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵和東武鐵道締結友好協議十周年，12月「黃金列車」將在台北車站展出。（台鐵公司提供）

    台鐵公司與東武鐵道在2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，並推出交換乘車券增進交流。今年為慶祝雙方友好協議締結10周年，雙方今天（30日）在南港車站舉辦「台日雙鐵友好交流10週年紀念-觀光列車」展場揭幕儀式，並預定12月在台北車站展示雙方曾交換車廂彩繪的「Spacia」車頭。

    南港車站自2019年舉辦「SL蒸汽火車大樹號燈座贈燈儀式」以來，已成為促進台日雙鐵觀光友好推廣的交流會場，展區歷年主題廣受好評。此次10周年紀念展再次更新南港車站展覽會場，主要介紹台日的人氣觀光列車，有台鐵的海風號、山嵐號、鳴日號、藍皮解憂號及SL蒸汽火車，東武鐵道則是日光詣Spacia（黃金列車）、Revaty、SpaciaX及SL蒸汽火車。

    東武鐵道下今市機關區長大谷秀明與南港車站陳建銓站長互贈雙鐵極具代表性的紀念「便當盒」，作為合力推動觀光的象徵，為台日觀光友好交流許下新的展望。

    台鐵公司表示，為進一步提升與旅客的互動，「台日觀光交流」臉書粉絲專頁也特別舉辦寫真分享投稿活動，只要分享台日觀光列車的照片，就有機會得到「便當盒福袋」，活動網址（https://niurl.cc/VybGyg）。

