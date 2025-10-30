為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南丹娜絲風災復原近收尾 慰助與修繕雙軌並進、核撥逾25億元

    2025/10/30 18:35 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市府秘書長尤天厚（中）說明「丹娜絲颱風」災後復原與補助核撥最新情況。（台南市府提供）

    台南市府秘書長尤天厚（中）說明「丹娜絲颱風」災後復原與補助核撥最新情況。（台南市府提供）

    台南市政府今（30）日說明「丹娜絲颱風」風災復原工作進度，目前屋損慰助金核撥約4萬7823件、總金額達12億4701萬元，另農糧、漁業、畜牧及漁船等救助送中央爭取補助後，核定金額約12.2億元，整體合計近25億元。

    市府秘書長尤天厚表示，整體復原已進入收尾階段，市府將持續關注，確保每位受災市民都能獲得完整協助。

    環保局表示，截至10月28日止，累計清理廢棄物約5萬600公噸，相當於平時1年10個月的產出量。由於部分住家仍在拆除與修繕中，後續仍會產生廢棄物，呼籲民眾配合分類，以利清運與去化。

    此外，環保局提醒，烏樹林暫置場預計於年底前關閉，民眾若因修繕產生建築廢棄物，應儘速向所在地公所登記，由公所與環保局協力清運。石棉瓦清運則無截止期限，目前已處理1萬4615公噸，為去年全年處理量的6.2倍，環保局將持續加速處理，協助民眾恢復生活正常。

    工務局指出，政府媒合修繕部分目前已簽約1022戶，完成修繕945戶，尚有77戶正備料或施工中，預計11月底可全數完工。其中弱勢戶約300戶由市府全額補助，已完成280戶，其餘20戶也將於11月底完工。至於災屋拆除作業，登記期限至10月底止，目前申請581件，已拆除322件，另有產權無疑慮且排拆中154件、其餘持續辦理中。

    農業局補充，風災後各項農業、畜牧與漁業補助進度持續推動，截至目前送中央爭取救助案共1萬8768件，核定金額約12.2億元，核定率達97.86%。

