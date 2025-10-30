台東旗魚季、臍橙節不再合體 分開舉辦無奈原因曝

旗魚白肉鮮亮泛著油光，看了就令人食指大動。（記者劉人瑋攝）

台東縣政府與成功鎮公所、農漁會今天舉行「旗饗橙香」旗魚季、臍橙節聯合記者會，宣布旗魚季11月15日舉辦、臍橙節11月22日，不過農漁獲結果不甚樂觀，漁業枯竭造成魚愈抓愈小，前、去年颱風也讓臍橙收穫銳減，台中縣長饒慶鈴說，這不是「飢餓行銷」，是「本來就沒有貨」。

成功鎮、東河鄉是臍橙產地，成功鎮農會理事長黃泰裕說，今年臍橙節與旗魚季舉行時間不同，是因為仍需2週成熟，臍橙現在甜度僅7到8度的。農會成員說，現在仍酸氣十足的臍橙1台斤就要100元，「農民覺得肥料、成本增高，加上颱風後倖存果樹已少才提高價格」。東河鄉公所則說，從去年起，A果就要每斤100元以上，現在臍橙價喊到100元「不意外」。

歷來臍橙節與旗魚季同時舉辦，黃泰裕說，臍橙熟度尚不足，才會較旗魚季晚舉行。對於收穫量問題，黃泰裕說，約在8、9年前成功鎮臍橙年產近200萬斤，如今約15到20萬斤，離農人數3分之言，加上農民年紀漸長無力再耕作、成本攀高，甚至新種樹苗還被猴子、山羌啃食，乾脆不再種，「快要全天守在果園內，實在太累」，這些因赤都造成價格從每台斤從80升到100元。

旗魚方面，新港區漁會理事長蔡富榮說，當地文史曾記載，日治時代「站在燈塔上就能看到旗魚背鰭露出海面」，如今則要順著黑潮尋找，自己在1983年10月親眼見到重達674百多公斤黑皮旗魚被一群人扛上秤。主辦單位也說，大環境趨勢非常人能扭轉，在如今重視不過漁，農民也受大環境影響，農漁獲仍不見長，只能「且吃且珍惜」。

台東縣政府與成功鎮公所、農漁會舉行旗魚季、臍橙節聯合記者會

綠島漁會製作的「海鮮包子」包了許多在地漁獲，十分特別。（記者劉人瑋攝）

