為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東旗魚季、臍橙節不再合體 分開舉辦無奈原因曝

    2025/10/30 20:19 記者劉人瑋／台東報導
    旗魚白肉鮮亮泛著油光，看了就令人食指大動。（記者劉人瑋攝）

    旗魚白肉鮮亮泛著油光，看了就令人食指大動。（記者劉人瑋攝）

    台東縣政府與成功鎮公所、農漁會今天舉行「旗饗橙香」旗魚季、臍橙節聯合記者會，宣布旗魚季11月15日舉辦、臍橙節11月22日，不過農漁獲結果不甚樂觀，漁業枯竭造成魚愈抓愈小，前、去年颱風也讓臍橙收穫銳減，台中縣長饒慶鈴說，這不是「飢餓行銷」，是「本來就沒有貨」。

    成功鎮、東河鄉是臍橙產地，成功鎮農會理事長黃泰裕說，今年臍橙節與旗魚季舉行時間不同，是因為仍需2週成熟，臍橙現在甜度僅7到8度的。農會成員說，現在仍酸氣十足的臍橙1台斤就要100元，「農民覺得肥料、成本增高，加上颱風後倖存果樹已少才提高價格」。東河鄉公所則說，從去年起，A果就要每斤100元以上，現在臍橙價喊到100元「不意外」。

    歷來臍橙節與旗魚季同時舉辦，黃泰裕說，臍橙熟度尚不足，才會較旗魚季晚舉行。對於收穫量問題，黃泰裕說，約在8、9年前成功鎮臍橙年產近200萬斤，如今約15到20萬斤，離農人數3分之言，加上農民年紀漸長無力再耕作、成本攀高，甚至新種樹苗還被猴子、山羌啃食，乾脆不再種，「快要全天守在果園內，實在太累」，這些因赤都造成價格從每台斤從80升到100元。

    旗魚方面，新港區漁會理事長蔡富榮說，當地文史曾記載，日治時代「站在燈塔上就能看到旗魚背鰭露出海面」，如今則要順著黑潮尋找，自己在1983年10月親眼見到重達674百多公斤黑皮旗魚被一群人扛上秤。主辦單位也說，大環境趨勢非常人能扭轉，在如今重視不過漁，農民也受大環境影響，農漁獲仍不見長，只能「且吃且珍惜」。

    台東縣政府與成功鎮公所、農漁會舉行旗魚季、臍橙節聯合記者會

    台東縣政府與成功鎮公所、農漁會舉行旗魚季、臍橙節聯合記者會

    綠島漁會製作的「海鮮包子」包了許多在地漁獲，十分特別。（記者劉人瑋攝）

    綠島漁會製作的「海鮮包子」包了許多在地漁獲，十分特別。（記者劉人瑋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播