    首頁 > 生活

    日遊客來台「狂掃戰利品」爆紅！買「小吃店餐具」回家用途曝光

    2025/10/30 18:16 即時新聞／綜合報導
    一名日本遊客近日來台旅遊，回國後附上一張堆滿「戰利品」的照片。（取自Threads @minuitsama）

    一名日本遊客近日來台旅遊，回國後附上一張堆滿「戰利品」的照片。（取自Threads @minuitsama）

    一名日本遊客近日來台旅遊，回國後特地在社群媒體發文表示，她去過許多國家，但台灣是最棒的！她在文中也附上一張堆滿「戰利品」的照片。文章一出立刻引發熱議，目前已有超過130萬次瀏覽。對於網友好奇為何要買台灣小吃店到處可見的餐具？原 PO 也親自給出答案。

    Threads上一名來自日本、自稱「熱愛台灣的年長女性」的網友近日在Threads上發文引發熱議。她在文章中表示，這個夏天她來台灣「玩得超開心」。她表示，自己去過很多國家，但台灣是最棒的。她想再來一次，並好好地逛逛街。

    她也在貼文中附上一張堆滿來自台灣「戰利品」的照片，照片中可見有文創小物、泡麵以及多種台灣風味零食、伴手禮，其中還有許多看似平凡、像在一般小吃店會出現的湯匙、盤子等餐具，讓不少網友疑惑。

    貼文PO出後，目前已有超過7萬人點讚，有近2000則留言。網友紛紛表示：「忽然理解日本人看我的戰利品照片心情了」、「忽然懂日本人看台灣人爆買的心情了」、「好好笑餐盤有夠台懂挑」、「我們都跑去日本買一堆超有質感的餐具，結果日本人竟然來台灣買湯匙？！」、「我現在住日本，還真的很需要這種湯匙」、「湯匙盤子那邊我真的問號？」

    對於台灣網友的疑惑，原 PO 拍了許多張用這些餐具裝上自己烹飪的台菜照片，並表示這樣可以讓她在日本燒出來的家常菜「更有台灣風味」。她也拍下一張自製滷肉飯的照片表示：「在家製作和享用滷肉飯時，使用湯匙會更有台灣風味，所以這是必不可少的！」

    在 Threads 查看

    她表示：「在家製作和享用滷肉飯時，使用湯匙會更有台灣風味，所以這是必不可少的！」（取自Threads @minuitsama）

    她表示：「在家製作和享用滷肉飯時，使用湯匙會更有台灣風味，所以這是必不可少的！」（取自Threads @minuitsama）

