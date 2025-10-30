為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    出席桃青提案所績優提案團隊決選評比 張善政：給市府政策好點子

    2025/10/30 18:00 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（左2）出席「桃青提案所績優提案團隊決選評比暨成果交流發表會」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（左2）出席「桃青提案所績優提案團隊決選評比暨成果交流發表會」。（記者周敏鴻攝）

    教育部青年發展署「推動青年參與公共事務深化計畫」補助桃園市政府青年事務局，邀集青年團隊針對「社會住宅的N種想像」、「舊城創新再造-以大溪老街商圈為例」主題進行提案，希望好的創意與構想，有機會被納入桃市府政策創新。

    「桃青提案所績優提案團隊決選評比暨成果交流發表會」下午在中壢區青年局展演廳舉辦，桃園市長張善政說，希望「桃青提案所」提供管道，能幫助青年與市府交流激盪，並針對市府政策提出創新點子，再進一步討論可行性與改善方向；教育部青年發展署副署長諶亦聰則表示，青年的想法、行動力，是未來形塑城市與國家的重要關鍵。

    青年局邀集青年從7月起舉辦提案說明會、設計思考工作坊，並安排業師輔導課程，協助青年讓構想具體化，青年局長侯佳齡說，提案以「社會住宅的N種想像」、「舊城創新再造-以大溪老街商圈為例」為主題，吸引近40組團隊報名，經初、複審後，選出10組入圍決選，再依提案的「市政契合度」、「可行性」、「創新度」、「簡報表現」評選出績優提案團隊。

    青年團隊成員在「桃青提案所績優提案團隊決選評比暨成果交流發表會」中進行提案簡報。（記者周敏鴻攝）

    青年團隊成員在「桃青提案所績優提案團隊決選評比暨成果交流發表會」中進行提案簡報。（記者周敏鴻攝）

