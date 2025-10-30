集集小吃名店人員遺失現金背包 信義農會員工拾獲助領回

南投集集鎮有知名小吃店人員遺失現金貨款背包（圖中黑背包），剛好有信義鄉農會員工卓穎俊（左一）拾金不昧報警招領，讓店家及時找回遺失物。（民眾提供）

南投集集鎮知名小吃店「石記米糕」，近日店家人員在市區不慎弄丟放有5萬元現金的貨款背包，當晚有信義鄉農會員工在附近準備買晚餐，剛好發現路邊有黑色背包，立即送到集集派出所通報招領，警方則在背包發現失主身分證，經通知並確認身分無誤，就將背包歸還店家人員，該農會員工也婉拒店家致謝紅包，直說只是將心比心，能夠幫助失而復得，也替店家感到開心。

集集警方表示，日前晚間有民眾帶著1個黑色背包到派出所報失物招領，當下打開背包發現裡頭裝有不少現金，並有失主身分證，經致電聯繫，才得知是當地知名小吃店家人員遺失要給廠商的貨款，當下店家人員趕來認領，經清點背包內現金、物品無誤後，就讓其領回，由於集集南來北往遊客不少，所幸有熱心民眾拾金不昧，店家才沒遭受損失。

請繼續往下閱讀...

通報遺失物的信義農會員工卓穎俊表示，過去他在農會賣場工作，偶爾會遇到顧客遺失物品，因深知東西不見的焦急與不安，當時在路邊發現背包後，他連晚餐都沒吃就拿去報警，當下警方聯絡到失主並通知認領，才順利化解店家失金風險。

信義鄉農會表示，農會的梅子夢工廠賣場顧客多，過去難免有人不慎遺失物品，一般拾獲遺失物，員工都會放在櫃台認領，若當天未有人領取，就會通知警方協助招領，此次有熱心員工拾金不昧，也體現農會平時的要求與服務精神。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法