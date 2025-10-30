永康中華路施工造成壅塞 南市交通局：將調整檢討交維計畫

南市永康中華路，近期施工，導致僅剩單一車道通行，嚴重影響周邊交通順暢。（朱正軒提供）

台南市永康中華路寶雅前，近期因水利局進行地下工程，導致僅剩單一車道通行，嚴重影響周邊交通順暢。南市議員朱正軒今天總質詢指出，該工期預計到明年9月，工程範圍佔道大，甚至延伸至路口，但未同步塗銷原有路邊停車格也未規劃中華路南下禁左轉，造成車流更為壅塞，導致車輛頻繁卡在路口，形成交通瓶頸。

朱正軒質疑，此外，工務局於永大路二段路面改善後，水利局又進場施工永康區污水下水道系統第二期，路平後又開挖引起民怨，兩案均是缺乏跨局處協調施工期程而引起民怨，要求相關單位檢討。

南市交通局長王銘德表示，該案確實為水利局自行核定交維計畫，並未送交通局審查，交通局後續將協同水利局重新檢討與調整，確保施工安全與用路順暢並重。

朱正軒表示，市府工程不論規模大小，都應以交通安全與市民便利為前提審慎規劃。市府內部各局處應加強橫向協調，呼籲未來工程交維計畫，應由交通局專業審查，避免單一局處自行核定導致執行落差。

台南議員朱正軒質詢，要求市府工程不論規模大小，都應以交通安全與市民便利為前提審慎規劃，並加強內部橫向協調，避免引發民怨。（朱正軒提供）

