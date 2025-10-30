嘔！黑水虻吃廚餘飄惡臭 鹿港洋厝居民崩潰不敢開門窗

鹿港當地居民質疑業者運送廚餘桶沒有用蓋子，任由臭味飄散。（民眾提供）

非洲豬瘟禁用廚餘養豬，一時間養殖黑水虻吃廚餘，成了國內最近很夯的話題。不過，彰化縣繼縣議員李浩誠於議會質詢，踢爆南彰化一家黑水虻去化廚餘公司，製程飄散令人作嘔的臭酸味，讓居民「凍未條」後，縣議員藍駿宇今天（30日）質詢北彰化另一家做飼料與肥料的生技公司，同樣因為用黑水虻去化廚餘而衍生空氣污染的環境問題，要求縣府加強稽查。

對此，環保局長江培根表示，已多次稽查並開罰，業者限期內也確實做了改善，但在載運與傾倒並破碎脫水廚餘過程，往往是味道最重的時候，針對這部分流程，環保局也已要求業者應加強異味妥善收集處理，同時做好敦親睦鄰，減少對立。

藍駿宇說，這家位在鹿港地區的生物科技公司，聲稱用廚餘和植物性的廢渣來養殖黑水虻，再提供各場域或加工成飼料和肥料，過程使用黑水虻幫忙處理廚餘，雖是循環經濟新方向，有其環保價值，也可以吃廚餘、協助去化，同時再製成肥料、飼料，看起來一舉多得，但如果廠商的設備、場域、密閉化與除臭設備沒有達到標準，讓「綠色經濟」變成「惡臭經濟」，成為當地的嫌惡設施，就會引來抗議與反彈。

藍駿宇表示，這家公司收的廚餘不只來自彰化縣，還回收外縣市廚餘，也供應各地清潔隊黑水虻種源，是全國黑水虻產業鏈的上游廠商，如今卻讓污染留在地方，導致鹿港洋厝一帶的居民，每天打開門就是臭味，窗戶都不敢開。

江培根指出，自今（2025）年1月以來，環保局已超過20次稽查，歷經多次限期改善與告發。5月間，公司被查出製程與登記不符，依廢棄物清理法告發罰1萬2000元；6月又被發現未取得固定污染源操作許可證就生產蟲粉，重罰96萬元；7月再因廚餘桶破損外漏，追加1萬2000元罰鍰。

江培根說，目前業者已在黑水虻養殖箱加裝集氣設備、廢氣導入洗滌塔處理，廚餘桶也部分移進室內並加蓋避免異味逸散，破碎區則增設廚餘破碎區裝設塑膠簾幕。雖然改善有進步，但在載運與破碎過程仍是臭味最明顯的環節，已再次要求公司強化氣味收集、落實清洗與密閉作業，避免影響鄰近民眾居家環境。

民眾向彰化縣議員揭露業者處理廚餘桶馬虎，衍生臭味污染當地環境。（民眾提供）

彰化縣議員藍駿宇要求環保局加強稽查，要求業者強化防止空污危害的環保設備。（擷取自議會直播）

