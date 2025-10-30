帶小孩又被發警告牌？高鐵公司急澄清：已沒有「寧靜車廂」文宣

有網友宣稱帶小孩搭高鐵遭乘務人員發「寧靜車廂」警告牌，台灣高鐵公司今天（30日）再度澄清，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事。（資料照）

台灣高鐵公司在9月22日上路「寧靜車廂」新措施，僅要求車廂內不要講電話、使用3C產品戴耳機，從沒有要求小小孩不能發生聲音，但仍陸續有網友宣稱遭乘務人員發「寧靜車廂」警告牌。台灣高鐵公司今天（30日）再度澄清，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事。

網友在臉書發文指出，今天（30日）上午自家的小小孩搭乘高鐵，半路卻被發了「寧靜車廂」的警告牌，還稱「小小孩沒哭沒鬧，媽媽不想用手機哄小孩，努力掏出各種玩具逗小孩，小小孩玩玩具難免會有聲響。（不是玩具本身會發出聲音！）所以，現在高鐵是鼓勵父母拿手機餵養小孩嗎?!」

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司今天接獲反映、詢問，經清查所有車次、詢問工作同仁，並無上述情事，因此鄭重澄清聲明。台灣高鐵公司重申，就今年9月22日開始執行車廂寧靜文化以來，就已經聲明「相關勸導措施並不包含孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為」。

高鐵公司強調，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫，為避免誤會，並於10月13日起全車隊更新文宣內容，強調「美好高鐵、寧靜同行」意涵，推動車廂寧靜文化與親子友善搭乘並行不悖，因此今天（30日）的高鐵車廂並不會有「寧靜車廂」文宣。

台灣高鐵公司懇請各界切勿以訛傳訛，造成嬰幼兒家長恐慌，更引發不必要對立。期盼旅客相互尊重，發揮更多正向影響力，成就更加溫暖與美好的社會。

