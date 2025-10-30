為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日月潭花火節第二波11/1登場！水社改徒步區 「雙線」免費接駁

    2025/10/30 16:56 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭花火節11月1日在水社登場，屆時潭區從伊達邵、向山都有免費接駁車往返水社。（記者劉濱銓攝）

    日月潭花火節11月1日在水社登場，屆時潭區從伊達邵、向山都有免費接駁車往返水社。（記者劉濱銓攝）

    日月潭花火音樂嘉年華11月1日在水社中興停車場登場，當天水社商圈改為行人徒步區，環潭公路交管，2線道禁止路邊停車。為方便遊客進入會場，伊達邵、向山分別有藍、綠「雙線」免費接駁車可抵達水社，降低中興停車場作為演唱會場地，導致車位減少的不便。

    轄區集集警方說，週六上午8點到晚間11點，水社地區禁止車輛進入，商圈改為行人徒步區，建議住宿旅客提早入住。

    環潭公路2線道禁止路邊停車，包括九龍口至向山、九龍口至日月污水處理廠等路段，環潭公路4線道開放路邊停車，包含向山往頭社方向，以及台21線有水巷口至蠻荒咖啡路段。

    日月潭風景區管理處說，花火節水社場有運用到水社中興停車場的空間，當天全天禁止大客車停放，僅開放有限車位供小客車停車，當天安排免費接駁車。

    下午4點半起進場，伊達邵會有藍線接駁車往返水社，沿路停靠日月潭纜車站、文武廟、雲品酒店、九龍口；向山遊客中心則有綠線接駁車往返水社，散場同樣會有免費接駁，呼籲遊客可將車停在接駁路線的停車場，多搭乘接駁車，以免會場周邊交通壅塞。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播