因應非洲豬瘟衝擊 花蓮市場豬肉攤商租金減半2個月

花蓮市重慶等市場買氣，因非洲豬瘟大受影響。（記者游太郎攝）

因應非洲豬瘟疫情延燒，農業部宣布10月22日至11月6日實施禁宰，全台豬農、肉攤及相關業者生計大受影響；花蓮市公所今天宣布，為協助業者渡過難關，自11月1日起至12月31日止，市場豬肉攤商攤位使用費減租五成，其餘蔬果、水產、雜貨等攤商則減租三成，藉此減輕攤商在防疫期間的經營壓力。

花蓮市公所指出，農業部發布因非洲豬瘟全台禁宰後，不僅造成豬農暫停出貨，屠宰場、運輸、冷鏈及零售端皆受牽連，市場豬肉供應銳減、消費者購買意願下降，攤商平均營收下滑五成以上，市場人潮明顯減少，除肉品業者外，也影響周邊蔬果、水產及雜貨攤買氣，市場買氣陷入低迷。

市長魏嘉彥今天前往重慶市場關心攤商營運現況，市代會主席楊哲灃、代表莊依婕、田珍綺等人也到場表達關切。重慶市場自治會主委陳愛玲、中華市場自治會主委鄭元漳及復興市場自治會主委陳宗慶等人，特別反映市場目前營運現況，並轉達攤商困境和無奈的心情。

魏嘉彥表示，市公所將從11月至12月底減租紓困，協助攤商減輕壓力、穩定市場秩序，希望帶動消費者的信心，讓市場經濟能逐步回溫。市公所將持續觀察市場復甦狀況，必要時研議進一步補助或行銷措施，協助攤商重新站穩腳步。

豬肉攤商說，花蓮的肉品來自在地豬農飼養，並未受到外縣市非洲豬瘟影響，但這次全國禁宰，讓沒有發生疫情縣市的豬農及肉商都無辜遭波及。

市公所表示，花蓮市五個傳統市場總計有648攤，其中豬肉攤位86個，少數業者在這段時間以冷凍豬肉應急，但供貨只能到這個星期為止；花蓮市公有傳統市場曾因新冠疫情、攤招施作、地震及這次的非洲豬瘟，攤商的生意大受影響，市公所希望以攤位使用費減租和攤商們共體時艱。

