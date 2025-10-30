為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    因應非洲豬瘟衝擊 花蓮市場豬肉攤商租金減半2個月

    2025/10/30 16:23 記者游太郎／花蓮報導
    花蓮市重慶等市場買氣，因非洲豬瘟大受影響。（記者游太郎攝）

    花蓮市重慶等市場買氣，因非洲豬瘟大受影響。（記者游太郎攝）

    因應非洲豬瘟疫情延燒，農業部宣布10月22日至11月6日實施禁宰，全台豬農、肉攤及相關業者生計大受影響；花蓮市公所今天宣布，為協助業者渡過難關，自11月1日起至12月31日止，市場豬肉攤商攤位使用費減租五成，其餘蔬果、水產、雜貨等攤商則減租三成，藉此減輕攤商在防疫期間的經營壓力。

    花蓮市公所指出，農業部發布因非洲豬瘟全台禁宰後，不僅造成豬農暫停出貨，屠宰場、運輸、冷鏈及零售端皆受牽連，市場豬肉供應銳減、消費者購買意願下降，攤商平均營收下滑五成以上，市場人潮明顯減少，除肉品業者外，也影響周邊蔬果、水產及雜貨攤買氣，市場買氣陷入低迷。

    市長魏嘉彥今天前往重慶市場關心攤商營運現況，市代會主席楊哲灃、代表莊依婕、田珍綺等人也到場表達關切。重慶市場自治會主委陳愛玲、中華市場自治會主委鄭元漳及復興市場自治會主委陳宗慶等人，特別反映市場目前營運現況，並轉達攤商困境和無奈的心情。

    魏嘉彥表示，市公所將從11月至12月底減租紓困，協助攤商減輕壓力、穩定市場秩序，希望帶動消費者的信心，讓市場經濟能逐步回溫。市公所將持續觀察市場復甦狀況，必要時研議進一步補助或行銷措施，協助攤商重新站穩腳步。

    豬肉攤商說，花蓮的肉品來自在地豬農飼養，並未受到外縣市非洲豬瘟影響，但這次全國禁宰，讓沒有發生疫情縣市的豬農及肉商都無辜遭波及。

    市公所表示，花蓮市五個傳統市場總計有648攤，其中豬肉攤位86個，少數業者在這段時間以冷凍豬肉應急，但供貨只能到這個星期為止；花蓮市公有傳統市場曾因新冠疫情、攤招施作、地震及這次的非洲豬瘟，攤商的生意大受影響，市公所希望以攤位使用費減租和攤商們共體時艱。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖 圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播