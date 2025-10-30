為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中央團隊進駐台中精準疫調 出入養豬場6車採檢

    2025/10/30 16:26 記者張軒哲／台中報導
    專家已採檢梧棲養豬場小貨車。（記者張軒哲攝）

    專家已採檢梧棲養豬場小貨車。（記者張軒哲攝）

    台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，市府疫調說法卻一變再變，飽受質疑，非洲豬瘟中央前進應變所今（30）日在農業部防檢署台中分署舉行說明記者會，指揮中心後勤組說，針對台中市府疫調報告未臻完備部分，昨天已經啟動中央疫調團隊，開始做細部精準疫調，再確認一次台中市疫調有疑點之處。

    環境部環境管理署副署長林左祥說，環境部要求各縣市環保單位查核廚餘使用情況，扣除案例場共434場廚餘養豬場，要請環保局這週六前全部完成查核。目前已經完成的稽查場數有384家，達成率88％，會要求地方環保局在週六前完成剩下的12％，截至目前並沒有發現養豬場有違規使用廚餘的情況。

    防檢署動物防疫組副組長余俊明說，台中市政府請求案例場清潔消毒後環境檢測，應變中心昨天決議請獸醫所進行環境採檢，確認該場的清消狀況，也請台中市府也加強執行案場的清消，針對養豬場2輛運豬車、2輛化製車、1輛自家小貨車、1輛飼料車等出入養豬場的車輛採樣送檢。此外，媒體報導霧峰、后里有野豬出沒、沙鹿是潛在野豬棲息地，台中市政府說，已在處理要設置物理性圍籬，防止野生動物進出。

    熱門推播