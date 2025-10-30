未報驗中國食品偷賣 石崇良承諾研議高頻率報關勾稽措施

民進黨立委林淑芬。（記者林志怡攝）

台中梧棲爆出非洲豬瘟確定病例，立法院衛環委員會今日就食品相關邊境輸入措施進行質詢，藍綠立委怒批有業者鑽「個人自用」名義輸入食品不需經過食安檢驗的漏洞，化整為零闖關後在台灣販售，食藥署卻缺少配套作為，衛福部長石崇良則承諾在1個月內重新檢討漏洞，並於年底前提出修法。

國民黨立委廖偉翔指出，審計部報告顯示，2023年有超過70萬人自其他國家以「個人自用」名義輸入食品，且重複進口紀錄高達數百次，甚至有每日進口量超過每日個人合理攝取量的情況，很難解釋為「自用」且2024年申請免查驗輸入食品項次前10名的報單數介於58至3002批次。

廖偉翔說，審計部擔憂，被以個人自用名義輸入的食品中，恐有部分被用於販售用途，流入市面後再以後市場方式稽查恐是「事倍功半」，且無法回溯進貨來源、平添困擾，衛福部是否考慮設置進口頻率上限、個人總量管制制度，或關務署與食藥署的通報系統？

石崇良回應，民眾自國外輸入、個人食用的一般食品，單項次以6公斤及1000美元以下為限，可免申請食品輸入查驗，但經相關部會禁止輸入的品項仍不得輸入，對於前述情況，會研究高頻率勾稽、精準查驗。

民進黨立委林淑芬也怒批，食藥署自己開放特定條件免申請查驗，卻缺乏配套措施，讓不肖業者「化整為零」、「長驅直入」，未經食安檢驗就輸入大量食品，且食藥署先前就已發現異常，卻因收集意見時反對意見為多就索性「不改了」，讓食安五環在邊境就出現破口。

林淑芬指出，坊間非常多中國產製的麻辣花生、螺獅粉等非屬核准輸入產品在市面上流通，很多個人自用名義根本是騙人的，衛生單位在2023、2024年稽查2萬餘次卻只找到71件違規，且多是在夜市、商行、實體通路查獲，網路平台只有1案，強度明顯不足。

因此，林淑芬強調，食藥署應該展開結構性改革，不要再以「事件處理」取代「制度修正」的方式面對，組織面、法規面已經是嚴重缺口，署長承諾修法，已經半年過去，至今還躺在食藥署，連出衛福部都沒有，牛步化管理、應付審計部，對立委則虛與委蛇。

林淑芬要求，食藥署對於食安相關管理應走向制度化、專業化，而非限於危機處理；石崇良則承諾，會在1個月內重新檢討漏洞，修法年底前提出。

