    首頁 > 生活

    新北新莊某私幼不當管教幼生 教育局：2名教保員勒令停職

    2025/10/30 17:03 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員陳乃瑜質詢追查私幼不當管教案，教育局勒令2教保員停職。（記者黃政嘉攝）

    新北市議員陳乃瑜日前揭露新莊區1間私立幼兒園疑似不當對待幼兒，她今天在市政總質詢緊盯市府的調查進度，並公布幼兒園疑似搜索幼生書包的錄音檔事證；新北市長侯友宜表示，第一時間已請教育局成立專案小組調查，現已蒐證結案，2名教保員因不當對待學生，教育局已勒令2人停職。

    此案源於家長向陳乃瑜陳情，指控這間私幼的老師以情緒性言語責罵、疑似動手不當對待幼生；陳乃瑜指控說，根據家長提供的錄音檔，不斷聽到教保員的情緒辱罵、甚至飆罵髒話，還恐嚇幼生要「按摩」捏手，宛如刑求。

    陳乃瑜今天公布新的錄音檔事證，顯示幼兒園私自搜索幼生的書包想翻找錄音檔；對此，侯友宜直呼太離譜，教育局長張明文也強調，絕對不能搜學生書包，將併案調查，並要求園方加強教師專業倫理教育，視調查結果依法嚴懲。

    侯友宜表示，第一時間已責成教育局成立專案小組，針對不當管教，市府採取零容忍的態度積極處理，2名教保員因不當對待幼生，教育局已勒令2人停職，若還有不適任人員也會懲處。

    張明文指出，9月5日接獲通報後立即派員到園所稽查，並啟動調查程序，10月中旬完成訪談與蒐證，依事證認定許姓、吳姓2名教保員已構成不當對待的行為，調查報告已提送不適任人員認定委員會審議，依法最重可處60萬元罰鍰，並公布姓名及園所名稱，列管1年至4年或終身不得任職，絕不寬貸。

    陳乃瑜呼籲市府加強保障學生的學習安全，不分公、私立的幼兒園所、托嬰中心，都要全面裝設監視器、雲端監管雲；侯友宜允諾往這個方向推動，公幼會全方位來進行，但私托部分需有法令依據。

